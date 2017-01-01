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Açıköğretim Fakültesi mezunları bir araya geldi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:15
Açıköğretim Fakültesi mezunları bir araya geldi
Açıköğretim Fakültesi mezunları bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Açıköğretim Fakültesi lisans programları Eskişehir ili mezunları, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde bir araya geldi.
Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe ve Sosyoloji lisans programlarının mezun öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan toplantıya, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, Açıköğretim Fakültesi Program Koordinatörleri ve Öğretim Üyeleri katıldı.
Açılış konuşmaları ardından toplantı, program koordinatörleri ile mezunlar arasında bilgi alışverişi sağlayacak bir panel oturum şeklinde devam etti. Sunulan eğitim hizmetinin kalitesine ilişkin öğrenci deneyimleri ve görüşleri izlenirken, öğrencilere mezuniyet sonrası kariyer imkânları ile ilgili değerli bilgiler sunuldu. Mezun öğrencilerden hizmet kalitesine ilişkin hazırlanan anketin yanıtlanması istendiği toplantı, Anadolu Üniversitesi Personel Yemekhanesinde öğrenciler için hazırlanan özel yemek sonrasında son buldu.
Konuyla ilgili açıklamada, "Mezunlarla buluşma şeklinde organize edilen bu toplantı, Açıköğretim Fakültesi lisans programlarının eğitim kalitesini daha da artırmak amacıyla saygın bir kurum olan Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) ile yürütülen akreditasyon sürecinin bir parçasıdır. Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe ve Sosyoloji lisans programlarının FEDEK akreditasyonu sağlanması için geçen yıldan bu yana yürütülen hazırlık çalışmalarının gelecek dönemde de gerçekleştirilecek mezun buluşmaları ile devam etmesi bekleniyor" denildi.
(BRK-MET-Y)

22.05.2017 11:15:47 TSI
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