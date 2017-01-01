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Trial Şampiyonası nefes kesti

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:24
Trial Şampiyonası nefes kesti
Trial Şampiyonası nefes kesti

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun Nilüfer Belediyesi ve Bursa Alternatif Sporlar Kulübü iş birliğiyle düzenlediği Türkiye Trial Şampiyonası 2. ayak yarışları nefes kesti.
Balat Atatürk Ormanı'nda iki gün süren yarışlarda takımlar zorlu doğa şartlarıyla mücadele etti. Parkurdaki engelleri tek tek aşan pilotlar şampiyon olabilmek için takım arkadaşlarıyla birlikte çaba harcadı. Yarışların ilk gününde ekipler 800 metre uzunlundaki 10 kapıyı en kısa sürede geçmeye çalışırlarken, ikinci gün de 850 metre uzunluğundaki 10 kapıyı en kısa sürede ve hatasız geçmek için mücadele etti. İlk günün tersi istikamette gerçekleştirilen ikinci gün yarışlarında ekipler daha çok zorlandı. Bursalı spor severlerin nefeslerini tutarak izlediği mücadelenin sonunda dereceye giren takımlar törenle kupalarını aldı.
Şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, "2017 Türkiye Trial Şampiyonası'nı kazasız ve belasız bir şekilde tamamladık. Mücadele eden bütün takımları kutluyorum. Bundan sonraki senelerde hızın değil de doğanın hakim olduğu parkurlarda tekrar görüşmek üzere" dedi.
2017 Türkiye Trial Şampiyonası 2. ayak yarışını Aydoff takımından Ali Fuat Bilgin-Mehmet Emir ve Seda Özkutlu- Şah Haydar Argaç şampiyon oldu. Turnuvanın ikincisi Magnum Motosport takımından Selim Ustaoğlu - Oktay Gündoğdu ve Onur Kırayoğlu-İhsan Pekayla olurken, AVC Osmanlı takımından Adnan Ofluoğlu- Selçuk Akan ile Atilla Çakır -Oğuz Kaan Öztürk üçüncülük kürsüsüne çıktı.
(MŞ)

22.05.2017 11:24:35 TSI
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