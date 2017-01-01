YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rektör Remzi Gören: Acil durumlar iyi yönetilmeli

Rektör Remzi Gören: Acil durumlar iyi yönetilmeli



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da düzenlenen 'Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlar Arası İş Birliği ve Yönetişim Çalıştayı'nda konuşan Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, acil durumların iyi yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.

Acil durumu iyi yönetecek sisteme ihtiyaç olduğunu belirten DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, "Afet ve acil durum geniş bir kavram. Sadece kavram olarak değil aynı zamanda bir bölgede meydana gelen afet o bölgede sınırlı kalmıyor, dolaylı yolla olsa da büyük bir bölgeyi etkileyebiliyor. Son yıllarda çok sık yaşadığımız seller, depremler, yangın olayları gibi doğal afetlerden sosyal ve ekonomik krizlere, çevre sorunlarına kadar yaşadığımız ev yaşanılası muhtemel risk ve krizler insanlığı her geçen gün daha da tehdit etmektedir. Siber saldırılarda günlük hayatın adeta durma noktasına gelmesi, bağımlılık yaratan teknolojik faaliyetleri biran kullanamama durumlarını düşündüğümüzde travmatik olmakta ve psikolojimizi derinden etkilemektedir. İçinde yaşadığımız coğrafyada süren savaşın bizleri, ekonomimizi, sosyal yaşantımızı ne denli etkilediğini hepimizi biliyoruz. Bu göç dalgaları bizim şahit olduğumuz afet ve acil durumlarda kurumlar arası iş birliğine hatta ülkeler arası iş birliğine güzel bir örnektir. Yaşadıklarımız gösteriyor ki gelecekte yaşanması muhtemel enerji, su, gıda krizleri karşısında acil durumu iyi yönetecek bir düşünce ve eylem sistemine gereksinim vardır" dedi. (EFE)



22.05.2017 11:24:36 TSI

NNNN

