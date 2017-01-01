Gençlik cazla buluştu
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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Caz Konseri düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi caz konseri düzenledi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Caz Orkestrası'nın şefliğini ise Tatyana Hamarat üstlendi. Gençlerin oluşturduğu Caz Orkestrası, AKM Perge Salonu'nda gerçekleştirdiği konserde sempatik hareketleri ve muhteşem performansıyla seyircilerin alkış yağmuruna tutuldu. Konsere Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Yavuz Selim Savranoğlu, Gençlik Meclisi üyeleri, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
(SÇ-SÇ-Y)
22.05.2017 11:28:46 TSI
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