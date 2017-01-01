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Yunak'ta geleneksel buluşma gününün 8. si düzenlendi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Yunak ilçesinde bu yıl sekizincisi düzenlenen ve geleneksel hale gelen Buluşma Gününde vatandaşlar bir araya geldi.

Kurtuşağı Derneği Konya, Yunak ve Eskişehir şubelerinin katkılarıyla her yıl düzenlenen buluşma etkinliğine bu yılda Türkiye ve yurt dışında yaşayan yüzlerce Yunaklı katıldı. Buluşma Kur'an-ı Kerim Kerim tilavetiyle başladı. Yöresel oyunlar, resim sergisi ve çeşitli etkinliklerle devam eden buluşmada uzun zamandır birbirlerini görmeyenler hasret giderdi. Daha sonra alanda bulunanlara yemek ikramında bulunuldu.

(BG-AH-Y)



22.05.2017 11:29:02 TSI

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