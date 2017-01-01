ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anamur'da kekik ve adaçayı hasadı başladı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:29
Anamur'da kekik ve adaçayı hasadı başladı
Anamur'da kekik ve adaçayı hasadı başladı

(Fotoğraflı)

Özcan Günger
MERSİN (İHA) - Mersin'nin Anamur ilçesinde dağlardan toplanan kekik ve adaçayı köylülerin geçim kaynağı oldu.
Anamur'un çeşitli köylerinde geçim kaynağı haline gelen kekik ve adaçayının hasadına başlandı.
Köylüler tarafından toplanan kekiğin kilosu 5 liradan adaçayının ise kilosu ise 20 liradan satılıyor.
Anamur Akine Mahallesi'nde ikamet eden Tufan Uymaz, dağlarda organik olarak yetişen kekik ve adaçayını zor şartlar altında hasat ettiklerini belirterek, "Dağlardan topladığımız mahsulü çuvallarda eve getiriyoruz. Kurutup dövüyoruz ya da kıyıyoruz. Kuruma işi bitince çuvallara koyarak satışa hazır hale getiriyoruz. Tüccarlara ve ilçeye giderek satış yapıyoruz" dedi.
(OZC-Y)

22.05.2017 11:29:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mersin merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Beylice Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı
YEREL

BEYLİCE MAHALLESİ SOSYAL YAŞAM MERKEZİ HİZMETE AÇILDI
Gezende'de Erik Festivali coşkusu
YEREL

GEZENDE'DE ERİK FESTİVALİ COŞKUSU
Silifke'de Bisiklet Kriteryumu yoğun ilgi gördü
YEREL

SİLİFKE'DE BİSİKLET KRİTERYUMU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu
YEREL

FENERBAHÇE'NİN THY AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU
Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Makina Mühendislerinden 'sahte mühendis' uyarısı
YEREL

MAKİNA MÜHENDİSLERİNDEN 'SAHTE MÜHENDİS' UYARISI
Süper Lig'den 2. Lig'e
YEREL

SÜPER LİG'DEN 2. LİG'E

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı
YEREL

ULUSLARARASI SİLİFKE MÜZİK VE FOLKLOR FESTİVALİ BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı