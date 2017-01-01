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Anamur'da kekik ve adaçayı hasadı başladı



(Fotoğraflı)



Özcan Günger

MERSİN (İHA) - Mersin'nin Anamur ilçesinde dağlardan toplanan kekik ve adaçayı köylülerin geçim kaynağı oldu.

Anamur'un çeşitli köylerinde geçim kaynağı haline gelen kekik ve adaçayının hasadına başlandı.

Köylüler tarafından toplanan kekiğin kilosu 5 liradan adaçayının ise kilosu ise 20 liradan satılıyor.

Anamur Akine Mahallesi'nde ikamet eden Tufan Uymaz, dağlarda organik olarak yetişen kekik ve adaçayını zor şartlar altında hasat ettiklerini belirterek, "Dağlardan topladığımız mahsulü çuvallarda eve getiriyoruz. Kurutup dövüyoruz ya da kıyıyoruz. Kuruma işi bitince çuvallara koyarak satışa hazır hale getiriyoruz. Tüccarlara ve ilçeye giderek satış yapıyoruz" dedi.

(OZC-Y)



22.05.2017 11:29:11 TSI

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