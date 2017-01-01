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Beyşehir Belediyesi'nden çocuklar için tiyatro etkinliği

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:31
Beyşehir Belediyesi'nden çocuklar için tiyatro etkinliği
Beyşehir Belediyesi'nden çocuklar için tiyatro etkinliği

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesinin düzenlediği tiyatro etkinliği kapsamında "Sayı Dedektifleri" konulu çocuk oyunu sahnelendi.
Konya Devlet Tiyatrosu, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde sahnelediği "Sayı Dedektifleri" isimli oyun ile Beyşehirli çocuklarla buluştu. Salonu dolduran 3 ile 10 yaş arasındaki çocuklar iki seans halinde sahnelenen oyunu Beyşehir Belediyesinin katkı ve destekleriyle aileleriyle birlikte ücretsiz olarak izleme imkanı buldu. Oyunda matematik, çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatılırken, matematikten nefret eden Sırma ismindeki bir çocuğun sayılar dünyasındaki eğlenceli yolculuğu konu edildi. Sırma, maceralı yolculuk sayesinde matematiğin ne kadar eğlenceli ve yararlı olduğunu öğrenirken, bu dersi artık sevmeye başlıyor.
Sahnelenen oyunun ardından açıklamalarda bulunan Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Dalkılıç, Konya Devlet Tiyatrosu'nun 2016-2017 sezonunda hazırlamış olduğu Özlem Saraç'ın yazdığı ve tiyatro sanatçısı Nevra Sayar'ın yönettiği "sayı dedektifleri" oyunu ile turneye çıktıklarını belirtti. Turnelerinin üçüncü ayağı olarak Beyşehir'e geldiklerini ifade eden Dalkılıç, "Burada oyunumuzu iki temsil sahneledik. Oyun, matematik dersiyle arası iyi olmayan küçük bir çocuğun bu derse nasıl ısınabileceğini, matematik dersine nasıl adapte olabileceğini ve sevebileceğini anlatıyor. Küçük örneklerle bunu örneklendiriyor. Gelen çocuk izleyicilere bu temayı aşılamaya çalışıyor çocuğumuz. Sezonumuzun ilk ayağında Afyon'daydık, ardından Akşehir ve Beyşehir'e geldik. Umarım, bundan sonra yine buraya gelebiliriz. Çünkü çok güzel bir yer. Konya Devlet Tiyatrosu, benim müdür olarak bulunduğum zaman içerisinde buraya hiç turne yapmamıştı ama burada yeni bir salonun olması, bu turnenin ilerleyen zamanlarda da yapılabileceği anlamına geliyor. Bu anlamda, burada bizi ağırlayan, oyunumuzun oynanmasında bize destek veren, yardımcı olan herkese özellikle Beyşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Tiyatro oyununu büyük bir beğeniyle izlediklerini belirten Beyşehirli çocuklar ve aileleri ise Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'a düzenlenen etkinlik nedeniyle teşekkür etti.
(ARÖ-AH-Y)

22.05.2017 11:31:45 TSI
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