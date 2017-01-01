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Başkan Sözlü, maçı dev ekranda vatandaşlarla birlikte izledi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:33
Başkan Sözlü, maçı dev ekranda vatandaşlarla birlikte izledi
Başkan Sözlü, maçı dev ekranda vatandaşlarla birlikte izledi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İstasyon Meydanı'nda kurulan dev ekranda Fenerbahçe Olympiakos maçını vatandaşla birlikte izledi.
Başkan Sözlü, Turkish Airlens Euroleauge finalinde Olympiakos'u mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe'yi kutladı.
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta finaldeki rakibi Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe'nin Ülkemize haklı bir gurur yaşattığını dile getiren Başkan Sözlü, "Fenerbahçemiz, Türk spor tarihine geçecek bir başarı elde ederek Avrupa Şampiyonu olması Türk Milleti'ne büyük seviç yaşatmıştır. Türkiye'nin dört bir tarafında Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu, Demirsporlusu ve Adanasporlusu bugün hep birlikte bu maça ve şampiyonluğa odaklanmıştı. Bunu gerçekleştiren 12 dev adamın ardında büyük Türk Milleti vardı" dedi.
Kendisi de maçı hemşehrileriyle birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekrandan izleyen Başkan Sözlü, "Maçın başından sonuna kadar çok heyecanlı bir karşılaşma izledik. Bu haklı gururu bizlere yaşatan başta yönetim ve teknik ekip olmak üzere, iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçeli basketbolcuları tebrik ediyorum. Bu haklı gururu bize yaşattıkları içinde ayrıca Fenerbahçe camiasını kutluyorum" şeklinde konuştu.
(ELF-Y)

22.05.2017 11:33:16 TSI
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