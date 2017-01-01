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Başkan Kamil Saraçoğlu: 27 kilometrelik yağmur suyu hattını hizmete sunduk

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:33
Başkan Kamil Saraçoğlu: 27 kilometrelik yağmur suyu hattını hizmete sunduk
Başkan Kamil Saraçoğlu: 27 kilometrelik yağmur suyu hattını hizmete sunduk

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, şehirde 27 kilometre uzunluğundaki yağmur ssuyu hattının hizmete sunulduğunu kaydetti.
DPÜ'de düzenlenen Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlar Arası İş Birliği ve Yönetişim Çalıştayı'nda konuşan Başkan Saraçoğlu, "Yerel yönetici, yerel birim olarak bu çalıştayda yer almak bizim için önemli. Biz belediye olarak doğal afetlere yönelik hazırlık çalışmalarımızı her geçen daha iyi hale getiriyoruz. İtfaiye binamızı ve ekipmanlarımızı yeniledik, daha etkin mücadele imkanına kavuştuk. Şehrimiz doğu ve batı kesiminde uzama söz konusu. Dolayısıyla tek yerde itfaiye olması müdahaleye sıkıntı vereceği düşüncesiyle ikinci bir itfaiye yeri oluşturulmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan halkımızı yangın noktasında eğitmek bizim başlıca görevlerimizden biri. Bu sebeple belli dönemlerde gönüllü itfaiyeciler yetiştirerek halkımızı eğitmek için çaba sarf ediyoruz. Bunun yanında bugüne kadar şehrimizde hiç yapılmayan 27 kilometre yağmur suyu hattının ihalesini gerçekleştirdik, hizmete sunduk. Önümüzdeki günlerde şehrimizin batı kesiminde de yağmur suyu hattı çalışmalarını sürdüreceğiz. Devlet Su İşleri ile beraber yürüttüğümüz 13 adet dere yatağımız var. Yoğun bir yağış olmadan, afet yaşanmadan önlemleri kurumlarımızla beraber alma gayretindeyiz" şeklinde konuştu.
Kütahya'nın deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Başkan Saraçoğlu, depreme dayanıklı modern yapılar için harekete geçildiğini belirterek, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızın binalarının çoğunda yenileme ve güçlendirme çalışmaları yapıldı. Biz belediye olarak depreme dayanıklı olmayan evleri de yıkarak halkımızı daha modern ve güvenilir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı süratli şekilde sürdürüyoruz. Belediye olarak bu çalışmaların altından tek başımıza kalkmamız çok mümkün değil o yüzden Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi. (EFE)

22.05.2017 11:33:30 TSI
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