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Başkan Büyükkılıç, "Açılan iş yerleri büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir"

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:34
Başkan Büyükkılıç, "Açılan iş yerleri büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir"
Başkan Büyükkılıç, "Açılan iş yerleri büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Özel sektör piyasa araştırması yaparak işyeri açar, bu açıdan bölgemizde açılan işyerleri bir bakıma Melikgazi'nin büyüdüğünün, geliştiğinin ve ticaret hacminin arttığının bir ifadesidir" dedi.
Kayseri ilinin 555 bin nüfusu ile en kalabalık ilçesi olan Melikgazi Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğunu yatırım ve hizmetlerden dolayı her geçen planlı büyüdüğünü ve geliştiğini bunun en büyük göstergesinin yeni açılan alış veriş merkezleri olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi olarak yeni yollar açıyor ve parklar inşa ediyoruz. Sosyal ve Spor tesisleri yapıyoruz. Bu hizmetlere orantılı olarak hızlı bir kentleşme gerçekleşmektedir. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi büyük ölçekli alış veriş merkezlerin açılmasıdır. Birkaç yıl sonra bu tür marketlerde bu bölgeler için yeterli olmayacaktır. Belediye olarak bu tür yerleri her zaman çok yönlü denetliyoruz. Zabıta müdürlüğümüz aracılığı ile satılan ürünün fiyatı, son kullanma tarihi ve çalışanların sağlık karnesi gibi çok yönlü denetimleri belirli aralıklar ile uygulamaktayız" dedi.
Market ve işyerleri açılışına semt halkı ile iştirak ederek bu marketin Kentsel Dönüşüm kapsamında bölgelerimizde açılışlarını yaptığımız iş yerleri ve marketlerin tesadüfü olmadığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, açılışlara katılan çocuklara şeker ve çikolata ikramında bulundu.
(AÖ-Y)

22.05.2017 11:34:37 TSI
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