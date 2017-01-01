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Vali Ahmet H. Nayir: Kütahya, afet acil durum müdahalesinde etkin bir ekipman ve personele sahip

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:39
Vali Ahmet H. Nayir: Kütahya, afet acil durum müdahalesinde etkin bir ekipman ve personele sahip
Vali Ahmet H. Nayir: Kütahya, afet acil durum müdahalesinde etkin bir ekipman ve personele sahip

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, Kütahya'nın afet acil durum müdahalesinde etkin bir ekipman ve personele sahip olduğunu dile getirdi.
DPÜ'de düzenlenen 'Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlar Arası İş Birliği ve Yönetişim Çalıştayı'nda konuşan Vali Nayir, "Kütahya bu açıdan önemli bir birikime sahip. Yaşadığımız Gediz ve Simav depremi bizlere hafıza ve bir yetenek oluşturmuş. Türkiye'ye örnek olan birçok uygulama da Kütahya örneği esas alınarak daha da farklılaşma, daha da iyileşme sağlanmış. Bu konudaki becerilerimizi ve başarılarımızı sürdürüyoruz. Çanakkale'de bir hadise oluyor bizden bir ekip isteniyor. En son Suriye'de afet ve acil durum gibi sayabileceğimiz pozisyonlarda neler yapabileceğini temin için yine bizim tecrübemizden istifade için personel istediler" dedi.
Ferdi başarılara değil ekip başarılarına ihtiyaç duyulduğuna değinen Vali Ahmet H. Nayir, "Buradaki çalıştayda bütün kurum ve kuruluşlarımız planda kendilerine verilen ana çözüm ortağı, destek çözüm ortağı gibi farklı rollerin hangi usullerle yapabilecekleri, hangi usulde yapıldığını iş birliği ve koordinasyonun daha iyi olabileceğinin bir çalışması olacak. Kamu kurum ve kuruluşları yerel yönetimleriyle birlikte bu işin içerisinde elbette var olacak. Üniversitemiz bu konudaki bilgi ve birikimiyle, Sivil Toplum Kuruluşlarımız bu konudaki gayretleriyle, personeliyle, eğitimiyle bu işin içinde var olacak. Başarı bu şekildeki bir başarı olacak, ekip başarısı olacak. Ferdi başarılara değil, ekip başarılarına ihtiyaç duyduğumuz en önemli konulardan birisi afet ve acil durumlar. Bizim de her gün karşı karşıya geleceğimiz konulardan birisi. Kütahya olarak baktığımızda bizler bu konunun hem birinci derecede muhatabıyız, hem de diğer yerler kamuya muhatap olduğunda tahlisiye ekibimiz gibi veya bu konuda daha önce yaşanan afetlerden alınan derslerdeki tecrübesini geliştirmiş personelimiz gibi bir farklı sorumluluğa sahip il olduğumuzu düşünüyorum. Temennimiz afetlerle hiç karşılaşmamak ama karşılaştığımızda da afet etkilerini en aza indirecek afet öncesi, afet sırası, afet sonrası tedbirlerle zararları ortadan kaldıracak bir çalışmayı da birlikte yapacağız. Bu çalışmanın ana amacı bu" diye konuştu. (EFE)

22.05.2017 11:39:21 TSI
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