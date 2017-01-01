YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Derebentspor'da kongre ve ilk transfer

Derebentspor'da kongre ve ilk transfer



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Küme'de mücadele eden Derbentspor ilk flaş transferini gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen kongrede yeni yönetimde tanınmış iş adamlarından Salih Başköy ve Halil Dokur ve Kemal Akbulut da yer aldı.

Güçlü bir yönetim oluşturduklarını belirten yeniden başkanlığa seçilen Derbentspor Kulüp Başkanı Engin Altıntaş, " Sezona güçlü bir takım kurup 1.Amatör kümede başarılı olmak istiyoruz" diye belirtti.

Başkan Altıntaş, "Transferlerimizin devamı gelecek şimdilik görüştüğümüz prensipte anlaştığımız 4 tane daha transferimiz var. Genel kurulda aramıza yeni katılan Asbey Gıda Aş Salih Başköy abimizin katkılarıyla profesyonel futbolcu Yavuz Balcı'yı kadromuza kattık" dedi.

Engin Altıntaş başkanlığında yeni seçilen yönetim kurulu şu şekilde: Fatih Özsoy, Salih Başköy, Halil Dokur, Kemal Akbulut ve Hikmet Efe. (Tİ - EFE)



22.05.2017 11:40:11 TSI

NNNN

