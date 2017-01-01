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Derebentspor'da kongre ve ilk transfer

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:40
Derebentspor'da kongre ve ilk transfer
Derebentspor'da kongre ve ilk transfer

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Küme'de mücadele eden Derbentspor ilk flaş transferini gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen kongrede yeni yönetimde tanınmış iş adamlarından Salih Başköy ve Halil Dokur ve Kemal Akbulut da yer aldı.
Güçlü bir yönetim oluşturduklarını belirten yeniden başkanlığa seçilen Derbentspor Kulüp Başkanı Engin Altıntaş, " Sezona güçlü bir takım kurup 1.Amatör kümede başarılı olmak istiyoruz" diye belirtti.
Başkan Altıntaş, "Transferlerimizin devamı gelecek şimdilik görüştüğümüz prensipte anlaştığımız 4 tane daha transferimiz var. Genel kurulda aramıza yeni katılan Asbey Gıda Aş Salih Başköy abimizin katkılarıyla profesyonel futbolcu Yavuz Balcı'yı kadromuza kattık" dedi.
Engin Altıntaş başkanlığında yeni seçilen yönetim kurulu şu şekilde: Fatih Özsoy, Salih Başköy, Halil Dokur, Kemal Akbulut ve Hikmet Efe. (Tİ - EFE)

22.05.2017 11:40:11 TSI
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