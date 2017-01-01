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İzmitli izciler Balkaya'da kamp kuruyor



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesinden 25 izci, Muzaffer Gündüz liderliğinde Başiskele sınırlarında bulunan Balkaya'da kamp kurdular.

Çadır kurarak doğayla baş başa kalan izciler, hem eğitim yaptılar hem de heyecan dolu anlar yaşadılar. İzmit Belediyesi İzcilik Birimi lideri Muzaffer Gündüz, "Kısa süre içerisinde kurulan izci ünitemiz kamplar yaparak gelişimini sağlıyor. Balkaya'daki kampımız da oldukça yararlı oldu. Bize her türlü imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür ederiz" dedi.

İzciler doğada yaşamanın keyfini tadacak. Aynı zamanda çocuklara doğa sevgisi de aşılanacak.

(RFK-Y)



22.05.2017 11:43:17 TSI

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