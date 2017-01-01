Yeşilova Mahallesi'ne 300 tonluk asfalt çalışması
(Fotoğraflı)
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yeşilova Mahallesinde asfalt çalışması yapıldı.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi Elma Çiçeği sokağı komple asfaltla kapladı. İzmit Belediyesi yetkilileri, çalışmada yaklaşık 300 ton asfalt malzemesi kullanıldığını söylediler. Bölge sakinleri asfalt için emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yolunda da asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.
(RFK-Y)
22.05.2017 11:43:33 TSI
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