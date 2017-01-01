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Bir gün arayla iki derece



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram bir gün arayla katıldığı iki yarıştan da dereceyle döndü. Yeşil-beyazlı sporcu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '19 Mayıs Yol Korusu'nda' yaş gurubunda 2. sırada yer alırken, Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği 'Bağımsızlık Koşusu'nda da yaş grubunda zirvede yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un madalya avcısı sporcusu Ahmet Bayram, bir gün arayla katıldığı iki yarışta da fırtına gibi esti. Bu çerçevede Bayram, ilk olarak Karabağlar Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlendiği 'Bağımsızlık Koşusu'na katıldı. Burada başarılı performansıyla göz dolduran yeşil-beyazlı sporcu, yaş gurubunda zirvede yer almayı bildi. Ardından bir gün arayla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 19 Mayıs Yol Koşusu'na katılan yeşil-beyazlı sporcu, burada da Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularla yarışarak yaş gurubunda 2. sırada yer aldı.

(SC-Y)



22.05.2017 11:43:36 TSI

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