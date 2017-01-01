SDKM'de Türk Sanat Müziği konseri yapıldı
(Fotoğraflı)
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu'nun yapmış olduğu konser dinleyenlerden büyük ilgi gördü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından SDKM'de verilen konsere ilgi yoğundui. Türk Sanat Müziği eserlerinin sergilendiği konser renkli görüntülere sahne oldu.
Şefliğini Neşe Sarısözen Adalı'nın yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, dinleyenlere sanat dolu bir akşam yaşattı.
(RFK-Y)
22.05.2017 11:44:59 TSI
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