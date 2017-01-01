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Dolphin Avrupa'dan sonra Ortadoğu'da



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Dolphin Ajans Ortadoğu Bölge Koordinatörü Sibel Yavuz, Irak başta olmak üzere, Ortadoğu pazarına ticaret yapan ve ulusal kanallara reklam vermek isteyen firmalara, "Elinizi çabuk tutun" çağrısında bulundu. Yavuz, Ortadoğu'nun yeniden bir yapılanma süreci içerisine gireceğini belirterek, bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Dolphin Ajans olarak Türkiye ve Avrupa'da vardık, Ortadoğu'ya da 2 yıldan bu yana ağırlık verdik' diyen Yavuz, Irak'ın en güçlü ajanslarından Layen Ajansla ortaklık kurduklarını belirtti. Yavuz, "Türkiye'den Irak'a giden ilk reklamcıyız. Irak'ta 20 tane ulusal kanal var. Güçlü bir ajansla ortaklık kurarak çalışmalara başladık. Önemli bir boşluğu doldurduk " dedi.

Gaziantep'teki firmaların ortalama yüzde 60-70'inin Ortadoğu'ya ticaret yaptığını, gıda, tekstil ve diğer sektörlerin reklam sezonunun başlayacağını belirten Yavuz, "Reklam sezonu başladı. Firmalarımız için bu önemli bir fırsat. Ortadoğu bir yapılanma sürecine girecek. Firmaların, rakiplerinden daha erken davranarak reklam çalışmalarına başlaması, piyasanın canlanmasına olanak sağlayacaktır. Ortadoğu, tüketici bir topluma sahipken biz üreten konumundayız. Ayrıca Ortadoğu insanı, reklama önem veriyor. Reklamda görmedikleri ürünü güvenilir bulmuyor ve tercih etmiyorlar. Bu durumda reklam kaçınılmaz bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.

Büyük ses getiren "Kurd İdol" adlı ses yarışmasının Türkiye'deki reklam ve sponsorluk anlaşmalarını kendilerinin yaptıklarını söyleyen Yavuz " Ortadoğu'da yoğun olarak takip edilen programın yayınlandığı saatlerde, Irak ve İran'da yaşayan insanlar, adeta sokağa çıkmıyorlar. Yarışmanın ilk canlı yayını önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. İlk canlı yayına, dünyanın her yerinden, büyük markalar katılacak. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de katılım olacak. Bunun yanı sıra Irak devlet büyüklerinin de katılması bekleniyor" dedi.

Türkiye'nin, yurtdışında yayın yapan firmaları desteklemeleri konusunda da firmaları yönlendirdiklerini dile getiren Yavuz, "Bu konuda da yine orada ekibimiz var, oradaki bütün durumu takip ediyor ve kontrol altında tutuyoruz. Oradaki kurumlar çok yavaş ilerlediği için firmalar, geçmiş zamanlarda bazı sorunlarla karşılaşmışlar. Fakat, biz bu duruma el koyduk, süreci kontrol ediyor ve müdahale edilmesi gereken durumlarda rehberlik yapıyoruz. Oradaki gerekli dosyaları biz tamamlıyoruz. Ayrıca; reklam vermeleri konusunda Türkiye'deki firmalara verilen destekten yararlanmak isteyenlere, sürecin tamamlanıp, desteğin alınmasına kadar geçen süreci takip ediyoruz" diye konuştu.

(LO-AOA-Y)



22.05.2017 11:45:06 TSI

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