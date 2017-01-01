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Aslanapa'nın Saray köyünde Yayla Şenliği

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:46
Aslanapa'nın Saray köyünde Yayla Şenliği
Aslanapa'nın Saray köyünde Yayla Şenliği

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Saray köyünde düzenlenen Yayla Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
Saray Köyü Yörükleri Sosyal Kültür Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hikmet Kılıçaslan, yaptığı konuşmada etkinliğin bu yıl 13. kez düzenlendiğini kaydetti.
Kılıçaslan, "Geleneksel hale gelen yayla şenliğimiz yöremizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Yöre kültürümüzü, eski adetlerimizi hatırlamak, genç nesillere bunu unutturmamak için yayla şenliğimizin oldukça faydalı olduğuna inanıyorum.Ayrıca yapılan çeşitli etkinlikler ve yarışmalar gün boyunca yaylamıza gelen misafirlerimize keyifli bir gün geçirmelerini sağlayacaktır" dedi.
Etkinlikte, Aslanapa Halk Eğitim Merkezi folklor ekiplerinin gösterileri, Aslanapa Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ve öğretmenlerinin Yörük düğünü isimli etkinliği ve Motokros yarışmaları ilgiyle izlendi.
Motokros yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri, Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak ve Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçaslan tarafından verildi. (YD-EFE)

22.05.2017 11:46:15 TSI
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