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8. Kanispi Festivali, Haluk Levent konseri ile son buldu



(Fotoğraflı)



Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde geleneksel hale getirilen Kanispi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa Festivali'nin 8'incisi Haluk Levent konseri ile final yaptı.

Çatak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından organize edilen ve 2 gün süren festivalin ikinci günü de ilk günkü gibi hareketli geçti. Festival alanı kurulan stantlar ve kermeslerle renklenirken, yamaç Paraşütü, rafting ve çeşitli yarışlar güne damgasını vurdu. Vatandaşlar yerel sanatçıların şarkıları eşliğinde bol bol halay çekerken, çocuklar kurulan şişme oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

Akşam saatlerinde ise Anka'nın 25 kişiden oluşan korosu farklı dillerde seslendirdikleri şarkılarla festivale katılanlardan büyük alkış aldı. Konser sonrası Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, Anka AKSM Başkanı Necdet Bayat ve ekibine teşekkür ederek hediye verdi. Daha sonra Çatak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye girenlere Akgül, rafting yarışmasında dereceye girenlere İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, kano yarışmalarında dereceye girenlere ise Hakim Ali Ataş ve Hakim Ahmet Tufan Demir tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.



Festivalde Haluk Levent rüzgarı

Festivalin finalinde Haluk Levent rüzgarı vardı. Rock müziğin önemli seslerinden Haluk Levent, festival alanını dolduran yüzlerce kişiye en güzel şarkılarını söyledi. Dağlardan yankılanan şarkılara vatandaşlar da eşlik ederken, Haluk Levent sık sık sahneden inerek zeybek oynadı. Çatak Halk Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibiyle birlikte halay çeken Levent, birlik ve beraberlik mesajlarının en güzel İzmir Marşı ile verileceğini belirterek İzmir Marşı'nı söyledi. Konser sonunda Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, ünlü sanatçıya ağaç oymacılığıyla yapılan hediyeler verdi. Festival havai fişek gösterileriyle sona erdi.

(HA-Y)



22.05.2017 11:47:10 TSI

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