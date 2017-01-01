ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

8. Kanispi Festivali, Haluk Levent konseri ile son buldu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:47
8. Kanispi Festivali, Haluk Levent konseri ile son buldu
8. Kanispi Festivali, Haluk Levent konseri ile son buldu

(Fotoğraflı)

Gökhan Murat Göktürk
VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde geleneksel hale getirilen Kanispi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa Festivali'nin 8'incisi Haluk Levent konseri ile final yaptı.
Çatak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından organize edilen ve 2 gün süren festivalin ikinci günü de ilk günkü gibi hareketli geçti. Festival alanı kurulan stantlar ve kermeslerle renklenirken, yamaç Paraşütü, rafting ve çeşitli yarışlar güne damgasını vurdu. Vatandaşlar yerel sanatçıların şarkıları eşliğinde bol bol halay çekerken, çocuklar kurulan şişme oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.
Akşam saatlerinde ise Anka'nın 25 kişiden oluşan korosu farklı dillerde seslendirdikleri şarkılarla festivale katılanlardan büyük alkış aldı. Konser sonrası Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, Anka AKSM Başkanı Necdet Bayat ve ekibine teşekkür ederek hediye verdi. Daha sonra Çatak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye girenlere Akgül, rafting yarışmasında dereceye girenlere İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, kano yarışmalarında dereceye girenlere ise Hakim Ali Ataş ve Hakim Ahmet Tufan Demir tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

Festivalde Haluk Levent rüzgarı
Festivalin finalinde Haluk Levent rüzgarı vardı. Rock müziğin önemli seslerinden Haluk Levent, festival alanını dolduran yüzlerce kişiye en güzel şarkılarını söyledi. Dağlardan yankılanan şarkılara vatandaşlar da eşlik ederken, Haluk Levent sık sık sahneden inerek zeybek oynadı. Çatak Halk Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibiyle birlikte halay çeken Levent, birlik ve beraberlik mesajlarının en güzel İzmir Marşı ile verileceğini belirterek İzmir Marşı'nı söyledi. Konser sonunda Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, ünlü sanatçıya ağaç oymacılığıyla yapılan hediyeler verdi. Festival havai fişek gösterileriyle sona erdi.
(HA-Y)

22.05.2017 11:47:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Elite World'de iftar keyfi
YEREL

ELİTE WORLD'DE İFTAR KEYFİ
Van'da 19 kaçak yakalandı
YEREL

VAN'DA 19 KAÇAK YAKALANDI
Van'da dilenci operasyonu
YEREL

VAN'DA DİLENCİ OPERASYONU
Başkale'de fırın denetimi
YEREL

BAŞKALE'DE FIRIN DENETİMİ
Fevzi Geyik Ortaokulu final yolunda
YEREL

FEVZİ GEYİK ORTAOKULU FİNAL YOLUNDA
Başkan Güngöralp güven tazeledi
YEREL

BAŞKAN GÜNGÖRALP GÜVEN TAZELEDİ
Van Büyükşehir Belediyesi yılların sorununu çözdü
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILLARIN SORUNUNU ÇÖZDÜ
Müdür Altuner için veda yemeği
YEREL

MÜDÜR ALTUNER İÇİN VEDA YEMEĞİ
Çatak'ta festival coşkusu
YEREL

ÇATAK'TA FESTİVAL COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı