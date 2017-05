YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Koray Avcı Bozüyük'te fırtına gibi esti

Koray Avcı Bozüyük'te fırtına gibi esti

Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Konseri'nde sevilen sanatçı Koray Avcı Bozüyüklü hayranları ile buluştu.

Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkı Amfi tiyatrosunda gerçekleştirilen konser, soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Programa Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Demir, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Bozüyüklü katıldı. Konserde ilk olarak sahne alan ses sanatçısı ve Bozüyük'ün yetiştirdiği yeteneklerden biri olan Serkan Kıranlı, Bozüyük için bestelenen şarkıyı seslendirdi. Bozüyük şarkısı alanda bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Serkan Kıranlı'nın performansının ardından sahneye davet edilen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı muhteşem performansı ve bu güzel beste için Kıranlı'ya teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkan Bakıcı; 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramını kutlayarak "İnşallah sağlık sıhhat içerisinde nice bayramları kutlamak hepimize nasip olsun. Gençlere gerçekten önem veriyoruz. Az önce Serkan kardeşimizin okumuş olduğu şarkıyı ilk bize getirdiğinde gerçekten dedik ki Bozüyük'ün artık farklı alanlarda tanıtılması anlatılması gerekiyor. Ve bununla birlikte fraklı projelere de imza atmamız gerekiyor. Bugün ilk defa bu şarkıyı burada yayınladık ve bundan sonra tanıtımını her alanda her platformda yapmaya gayret sarf edeceğiz. Ama muhakkak ki farklı etkinliklerin de farklı projelerinde olması gerekiyor. Biz gençlerimizin üniversite sınavlarından biraz daha ayrılmaları, streslerini atmaları, moral bulmaları, motivasyonlarını yükseltmeleri için bu tür aktiviteleri yapmaya çalışıyoruz. Bu 19 Mayıs ile ilgili Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. "Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık başkalarının da samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıyız" dedi.

Konuşmasında; gençlerin daha aktif olmaları gerektiğini ve gençler için farklı projeler ürettiklerini belirten Başkan Bakıcı "11. Sınıfların tamamını şu anda Çanakkale ruhunu yaşamaları ve anlamaları için Çanakkale'ye götürüyoruz. Bundan sonra da 'vatan eğer ki söz konusu ise gerisi teferruattır' anlayışının muhakkak onların akıllarında olması gerekmekte. Birçok alanda farklı projelerimiz devam ediyor. Bizim için hem gençlerimiz hem de bayanlarımız çok önemli. Bayanlara pozitif ayrıcalığımız yine devam ediyor. Bu sene de Allah nasip ederse; geçen sene beş bin kişiyi Konya'ya götürdük. Bu sene de Bolu, Abant, Yedigöller gezileri bayanlarımıza armağan olacak. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Biz bu göreve geldik, 3 yıldır bu memlekete hizmet etmeye çalışıyoruz" diyerek programa katılan herkese teşekkür etti.

Başkan Bakıcı'nın konuşmasının ardından programın sunucusu ünlü tiyatrocu Paşhan Yılmazel tarafından sevilen sanatçı Koray Avcı sahneye davet edildi. Bozüyüklü hayranları ile buluşan ve sevilen şarkılarını seslendiren Koray Avcı karşısında gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemezken Bozüyük'te böylesine özel bir günde böylesine muhteşem bir seyirci karşısında konser veriyor olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede muhteşem bir performans sergileyen Avcı, unutulmaz bir konsere imza attı. Binlerin eşlik ettiği şarkılar Bozüyük'te yankılanırken konser sonunda Başkan Fatih Bakıcı, Koray Avcı'ya plaket takdim ederek göstermiş olduğu performans nedeni ile teşekkür etti. Soğuk havaya rağmen amfi tiyatroyu dolduran Bozüyüklüler unutulmaz bir akşam yaşadı.

22.05.2017 11:47:58 TSI

