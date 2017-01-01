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HRÜ Sağlık Bilimleri fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2016-2017 akademik mezuniyet töreni ile çok sayıda mezun verdi.

Osmanbey Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Programda ilk olarak mezunlar adına konuşan fakülte birincisi Azize Tunbul, heyecanlı olduğunu belirterek, Bugün herkes farklı bir heyecan yaşıyor, anne ve babalarımız bizlere verdiği emeklerin sonuçlarını gördükleri için gurur içerisindeler. Hocalarımız 4 yıllık çabalarının sonuçlarını kendi meslektaşlarını görerek, bu kutsal mesleği yapmaları için uğurlamaktalar. Bizlerde öğrenci olarak sevinç, gurur ve ayrılığın vermiş olduğu tatlı burukluğu bir arada yaşamaktayız" dedi.

Mezuniyet töreninde konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zehra Yılmaz, ailelerin kendilerine emanet ettiği kıymetli evlatlarını mezun ediyor olmanın heyecan, mutluluk ve onurunu taşıdıklarını söyledi. Ailelerin eğitime verdiği önem, sağladıkları maddi ve manevi imkanların öğrencilerin eğitimini tamamlamalarında çok önemli olduğunu vurgulayan Dekan Yılmaz, "Sizlerin verdiği emekleriniz ve özverinizden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi eğitimleri süresince en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştık. Onlara mesleki bilgilerinin yanında ahlaki sorumluluklarını da aşıladık. Yeni meslektaşlarımızın bizleri ve siz aileleri hayatları boyunca en iyi şekilde temsil edeceklerinden eminim. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Şanlıurfalı hayırseverlere çağrı

Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, ise hayırseverlere çağrıda bulunarak, "Diğer şehirlerde çoğu bina ve fakülteleri işadamları yapıyor. Şanlıurfa'mızda böyle hayırsever kişileri göremiyoruz. Buradan çağrı yapmak istiyorum, Sağlık Bilimleri Fakülte binası bize gerekiyor. İşadamı ve hayırseverler olarak sizleri bekliyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültemizin kendine ait bir binasında törenimizi yapmak isterdik ama yatırım planlarında Sağlık Bilimleri Fakülte binası bulunmamaktadır. Devlet imkanıyla yapmaya kalkarsak daha uzun yıllar bu fakültemizin binası olmayacak" dedi.

"Hemşireler sabırla hizmet edin"

Hemşirelik mesleğinin sabır isteyen bir meslek olduğuna dikkat çeken Rektör Taşaltın, hemşirelik bölümü öğrencilerine tavsiyelerde bulundu. Taşaltın, "Hastalarınızın tedavisini yaptıktan sonra asık suratınız varsa, o tedavi boşa gider. Hastalar biraz daha hassas oluyorlar. Sizlerin bir tebessümü ile belki daha hızlı tedavi olabilirler. Üniversitemizin verdiği bilgileri ve değerleri hiçbir zaman unutmayın. Bizler her zaman sizlerle gurur duyacağız. Yeni hayatınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Program dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam etti. Mezuniyet töreni müzik dinletisi ve kep fırlatma etkinliğiyle son buldu.

Yaklaşık iki saat süren programa, Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, Sağlık İl Müdürü Erdoğan Duran, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali Sarıışık, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zehra Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. M Tahir Güllüoğlu, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci ailesi katıldı.

(AK-SD-Y)



22.05.2017 11:48:09 TSI

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