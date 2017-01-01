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Hasköy'de yılsonu sergisi



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yılsonu sergisi düzenlendi.

Hasköy HEM Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen yılsonu sergisinde kursiyerler tarafından bir yıl boyunca hazırlanan el emeği göz nuru eserler vatandaşların beğenisine sunuldu. Stantlara yerleştirilen eserler vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplarken, aşçılık kursu gören kursiyerlerin hazırladıkları ikramlar ise misafirlere dağıtıldı. Şölen havasında geçen sergide, kursiyerlerin hazırladıkları birbirinden güzel eserler göz kamaştırdı. Burada yapılan çalışmalar ve açılan kurslar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Hasköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Veysel Acar, 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde 117 kursun açıldığını söyledi. Açılan bu kurslarda bin 375 kadın kursiyer ve 371 erkek kursiyere eğitim verdiklerini ifade eden Acar, kadın ve erkek olmak üzere toplamda bin 746 kursiyere hizmet verdiklerini kaydetti. Acar, "Bu kursiyerlerimize genel, mesleki, teknik, genel beceri kazandırma, kültür kursları, YGS ve LYS alanlarında yardımcı olmaya çalıştık. Bununla beraber Muş Mesleki Eğitim Merkeziyle ortaklaşa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli proje kapsamında üç adet kurs açmış ve bu kurslarımızda eğitim gören kursiyerlerimize kursa katıldıkları her gün için 6 Euro destekte bulunduk. Bununla beraber İş-Kur İl Müdürlüğü ile birlikte işbirliği halinde toplamda istihdama yönelik 5 kurs açtık. Bu kurslarımıza gelen öğrencilerimize 20-25 TL civarında katkı sağladık. Bütün bunların toplamından sonra biz istedik ki Hasköy'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğer halkın kurumuysa, halkın taleplerini karşılayacağı yer ise onlara göre bir program yapılsın ve iki günlük bir şenlik programı olsun dedik. Şu anda da bu programı gerçekleştirmekteyiz. Bahar şenlikleri ve yılsonu sergisi adı altında gerçekleştirdiğimiz bu programımızda hem kursiyerlerimizin yıl boyunca el emeği göz nuru emekle elde ettikleri ürünleri sergilemelerine fırsat verdik hem de kursiyerlerimizin iyi bir şekilde eğlenmelerini, stres atmalarını sağlamaya çalıştık. Bugün burada mesleki kurs diye nitelendirdiğimiz kurslarımızın ürünleri iki gün botunca halkımızın görmesi için sergilenmektedir. Bununla beraber aşçılık kursumuzun hazırlamış olduğu yiyecekler de halkımıza sunulmaktadır. Ayrıca biz programı daha da renkli hale getirmek amacıyla çeşitli konserler düzenlemekteyiz, halk oyunları ekibimiz gelip burada gösteri yapmakta, şiir dinletisi gerçekleştirilmekte ve nihayetinde halkımız için koşullarımızı en iyi şekilde sunmaya amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

(UU-MSA-Y)



22.05.2017 11:48:43 TSI

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