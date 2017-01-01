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Tavşanlı Muhtarlar Başkanı Yusuf Çelebi oldu



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Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İli Tavşanlı ilçesi Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi yapıldı. İki muhtarın aday olduğu seçimde, Köprücek Köyü Muhtarı Yusuf Çelebi başkanlığa seçildi.

Tavşanlı Belediye Kültür Sarayı'nda yapılan genel kurulda, Tavşanlı Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı Köprücek Köyü Muhtarı Yusuf Çelebi oldu. Yoğun katılımın olduğu genel kurul seçiminde, toplam 113 oy kullanıldı ve 71 oy alan Köprücek Köyü Muhtarı Yusuf Çelebi ve kurul üyeleri derneğin yönetimine seçildi.

Genel kurul sonrası konuşma yapan Çelebi, "Demokratik bir seçim oldu. Diğer aday arkadaşımız ile el sıkıştık. Beraber seçime girdik ve iki taraf için de hayırlısı olsun dedik. Nasip oldu ve biz kazandık, inşallah muhtarlarımızın görüşleriyle, yönetimimiz ile birlikte faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Salı günü de yönetimimiz de görev dağılımı yaparak faaliyetlerimize başlayacağız. Kongremize katılan herkese teşekkür ederim" dedi. (Tİ - EFE)



22.05.2017 11:50:00 TSI

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