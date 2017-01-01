ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tavşanlı Muhtarlar Başkanı Yusuf Çelebi oldu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:50
Tavşanlı Muhtarlar Başkanı Yusuf Çelebi oldu
Tavşanlı Muhtarlar Başkanı Yusuf Çelebi oldu

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İli Tavşanlı ilçesi Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi yapıldı. İki muhtarın aday olduğu seçimde, Köprücek Köyü Muhtarı Yusuf Çelebi başkanlığa seçildi.
Tavşanlı Belediye Kültür Sarayı'nda yapılan genel kurulda, Tavşanlı Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı Köprücek Köyü Muhtarı Yusuf Çelebi oldu. Yoğun katılımın olduğu genel kurul seçiminde, toplam 113 oy kullanıldı ve 71 oy alan Köprücek Köyü Muhtarı Yusuf Çelebi ve kurul üyeleri derneğin yönetimine seçildi.
Genel kurul sonrası konuşma yapan Çelebi, "Demokratik bir seçim oldu. Diğer aday arkadaşımız ile el sıkıştık. Beraber seçime girdik ve iki taraf için de hayırlısı olsun dedik. Nasip oldu ve biz kazandık, inşallah muhtarlarımızın görüşleriyle, yönetimimiz ile birlikte faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Salı günü de yönetimimiz de görev dağılımı yaparak faaliyetlerimize başlayacağız. Kongremize katılan herkese teşekkür ederim" dedi. (Tİ - EFE)

22.05.2017 11:50:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Altıntaş'ta 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri sergi açtı
YEREL

ALTINTAŞ'TA 4-6 YAŞ KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ SERGİ AÇTI
Şaphane'de velilere beslenme eğitimi
YEREL

ŞAPHANE'DE VELİLERE BESLENME EĞİTİMİ
Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut: Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz
YEREL

ALTINTAŞ BELEDİYE BAŞKANI FERİT KARABULUT: HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ
Aslanapa'nın Saray köyünde Yayla Şenliği
YEREL

ASLANAPA'NIN SARAY KÖYÜNDE YAYLA ŞENLİĞİ
Derebentspor'da kongre ve ilk transfer
YEREL

DEREBENTSPOR'DA KONGRE VE İLK TRANSFER
Vali Ahmet H. Nayir: Kütahya, afet acil durum müdahalesinde etkin bir ekipman ve personele sahip
YEREL

VALİ AHMET H. NAYİR: KÜTAHYA, AFET ACİL DURUM MÜDAHALESİNDE ETKİN BİR EKİPMAN VE PERSONELE SAHİP
Başkan Kamil Saraçoğlu: 27 kilometrelik yağmur suyu hattını hizmete sunduk
YEREL

BAŞKAN KAMİL SARAÇOĞLU: 27 KİLOMETRELİK YAĞMUR SUYU HATTINI HİZMETE SUNDUK
Rektör Remzi Gören: Acil durumlar iyi yönetilmeli
YEREL

REKTÖR REMZİ GÖREN: ACİL DURUMLAR İYİ YÖNETİLMELİ
Esire Termal Turizm Merkezini gezdiler
YEREL

ESİRE TERMAL TURİZM MERKEZİNİ GEZDİLER
Esire Termal Turizm Merkezine otomatik geçiş ve bariyer sistemi
YEREL

ESİRE TERMAL TURİZM MERKEZİNE OTOMATİK GEÇİŞ VE BARİYER SİSTEMİ
Hisarcık pazarında 'dilim karpuz' satışı
YEREL

HİSARCIK PAZARINDA 'DİLİM KARPUZ' SATIŞI
Simav'da Fenerbahçe coşkusu
YEREL

SİMAV'DA FENERBAHÇE COŞKUSU
Simav'da Hıdrellez etkinliği
YEREL

SİMAV'DA HIDRELLEZ ETKİNLİĞİ
Dünya Süt Günü
YEREL

DÜNYA SÜT GÜNÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı