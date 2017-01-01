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Kullanılmayan kıyafetler kumbaraya atılacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen kıyafet kumbaralarında biriken kıyafetler temizlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Gıda Bankası, evde bakım hizmeti, tamirat ve tadilat, cami temizleme gibi birçok hizmeti faaliyete geçiren Yunusemre Belediyesi, ilçede belirli noktalarda konuşlandırdığı giysi kumbaraları ile hayırseverlerin kullanabilir durumundaki giysilerini topluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bay, bayan veya çocuk kıyafeti, ayakkabı, iç çamaşırlarının yanı sıra havlu, battaniye, yastık, nevresim gibi tekstil ürünlerinin yanı sıra her türlü oyuncak çeşitleri ile uzaklarda birilerinin umudu olmak amacıyla oluşturulan giysi kumbarasında vatandaşların sesi oluyor. Kumbaralara atılan eşyalar müdürlük ekipleri tarafından toplanarak belediyeye ait eşya bürosunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Giysi kumbaralarının ilçenin belirli noktalarında dağılımının devam etmesi hedefleniyor.



Kumbaraların yerleştirildiği alanlar

Yunusemre Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanına yerleştirilen kumbaraların bulunduğu alanlar ise şöyle: "Kaynak Mahallesi Muhtarlık Karşısı, 3824 Sokak Aile Çay Bahçesi Yanı, Öz Saruhanlı Bulvarı Üzeri, 7 Nolu Aile Sağlık Merkezi Güzide Erduran Sağlık Ocağı, TOKİ 1 Orköy Mandıra Önü, 3311 Sokak Merkez Efendi Camii Arkası, Ayn-ı Ali Mahalle Muhtarlığı Kumludere Caddesi 2703 Sokak Köşesi, Kumludere Caddesi Trafo Yanı, İzmir Caddesi 3900 Sokak Çay Bahçesi Yanı."

(SC-Y)



22.05.2017 11:50:16 TSI

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