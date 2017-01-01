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İzmit'e yeni bisiklet parkları geliyor

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:50
İzmit'e yeni bisiklet parkları geliyor

KOCAELİ (İHA) - Bisiklet kullanımının her geçen gün arttığı İzmit'te, yeni yerlere bisiklet parkları yapılıyor.
İzmit Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri vatandaşlardan gelen talebi ve ihtiyacı göz önünde bulundurarak Alikahya bölgesine 2 adet bisiklet park yeri yaptılar. Alikahya'daki bisiklet parklarının montajının tamamlandığını söyleyen yetkililer, Yahya Kaptan Mahallesi Hanımeli Kültür Merkezi önünde eskiyen bisiklet parkının da yenilendiği söylediler. İzmit'in halen 180'den fazla noktasında bisiklet park yeri bulunuyor. Parklara 12 adete kadar bisiklet park edilebildiği belirtildi.
(RFK-Y)

22.05.2017 11:50:24 TSI
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