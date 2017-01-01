YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kilis'te arsaların birim fiyatları belirleniyor

Kilis'te arsaların birim fiyatları belirleniyor



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eryılmaz başkanlığında arsaların metrekare birim fiyatının tespit edilmesi için toplantısı yapıldı.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eryılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplandı, Belediyesi Meclis salonunda yapıldı. Kilis Defterdarlığı, Tapu müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Organize sanayi temsilcilerinin yanı sıra muhtarlar katıldı. Toplantıda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca asgari ölçüde arsa metrekare birim değerlerinin her dört yılda bir tespit edilmesi ve bu değerlerin uygulanacağı yıldan en az 6 ay önce tespit edilmesi, karara bağlanması, 2018 - 2021 yıllarında uygulanacak metrekare birim değerlerinin belirlenmesi konuları görüşüldü.

(MAD-SD-Y)



22.05.2017 11:51:15 TSI

NNNN

