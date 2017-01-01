Kilis'te arsaların birim fiyatları belirleniyor
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KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eryılmaz başkanlığında arsaların metrekare birim fiyatının tespit edilmesi için toplantısı yapıldı.
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eryılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplandı, Belediyesi Meclis salonunda yapıldı. Kilis Defterdarlığı, Tapu müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Organize sanayi temsilcilerinin yanı sıra muhtarlar katıldı. Toplantıda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca asgari ölçüde arsa metrekare birim değerlerinin her dört yılda bir tespit edilmesi ve bu değerlerin uygulanacağı yıldan en az 6 ay önce tespit edilmesi, karara bağlanması, 2018 - 2021 yıllarında uygulanacak metrekare birim değerlerinin belirlenmesi konuları görüşüldü.
(MAD-SD-Y)
22.05.2017 11:51:15 TSI
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