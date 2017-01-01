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Rap tutkunları Eypio ve Burak King'le coştu



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - "Günah Benim, Suç Benim" isimli single çalışmaları ile çıkış yakalayan rap müziğin sevilen ikilisi Eypio ve Burak King, Kahramanmaraşlı hayranlarına Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde müzik ziyafeti yaşattı.

Hit parçaları "Günah Benim, Suç Benim" ile video paylaşım sitesi Youtube'da 195 milyon izlenen Eypio ve Burak King, Piazza AVM'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında mini konser ve imza günü etkinliğinde sevenleriyle bir araya geldi.

İkilinin hayranları etkinlik alanını saatler öncesinden doldururken, konserin başlamasıyla coşku ve heyecan arttı. Rap müziğin sevilen ikilisi, çıkış şarkılarının yanı sıra "Sen" ve "Günah Benim Remix" gibi repertuarlarındaki şarkıları da hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Eypio ve Burak King, Kahramanmaraş'a ilk defa geldiklerini belirtirken, "Bugün burada olmak çok keyifliydi. Katılan herkese çok teşekkür ederiz" dediler.

Performanslarıyla büyük beğeni toplayan ikili, mini konserin ardından imza günü etkinliğinde hayranlarıyla buluştu. Müzikseverler Eypio ve Burak King ile sohbet edebilmek, onları daha yakından görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Genç sanatçılar, Kahramanmaraşlı hayranları ile bol bol fotoğraf çektirip, imza dağıttı.

(ELF-Y)



22.05.2017 11:52:09 TSI

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