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Kulp'ta başıboş hayvanlar vatandaşı bezdirdi



(Fotoğraflı)



Muhsin Taş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde cadde ve sokaklarda dolaşan başıboş hayvanlar, vatandaşları bezdirdi.

İlçenin özellikle merkez Yeni ve Turgut Özal mahallelerinde çok sayıda başıboş hayvanın bulunduğunu belirten mahalle sakinleri, "İlçenin etrafı bu kirli ve uygunsuz görüntülerle doludur. Köyde bile olmayan görüntüler, maalesef Kulp'ta görülmektedir. Köyde yaşayanlar bile sabah erkenden hayvanlarını meraya otlatmaya gönderirken, Kulp'ta hayvan sahipleri ise serbest bırakmakta bu hayvanlar da çöpleri mesken tutmaktadır" dedi.

İlçe esnafları ise, mahallelerde başıboş gezen hayvanların bütün mahalleliyi ve kendilerini rahatsız ettiğini anlatarak, "Meyve ve sebze tezgahlarımıza da sürekli zarar vermektedirler. Aynı zamanda çarşı içerisinde trafiği de büyük bir risk altına bırakmaktadırlar. Mahallemizin evimizin başında bulunan çöp toplama yerini mesken tutan başıboş ineklerin ve bir grup küçükbaş hayvanların, çöpleri dağıtması ve etrafı kirletmesi bizleri son derece rahatsız etmektedir. Aynı zamanda bu hayvanların çöplerde yedikleri başlı başına bir hastalık ve bunun sonucunda bu hayvan, dışkılarıyla mahalle sakinlerinin sağlığını tehdit etmektedir. Bu hayvanların bir an önce hayvan sahipleri, daha sonra belediyenin yaptırım uygulaması lazım. Hiç kimsenin halkın sağlığını tehdit eden durumlara göz yummaya hakkı yoktur" diye konuştu.

(MT-MP-Y)



22.05.2017 11:50:19 TSI

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