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Meram Belediyesporlu Wushucu Küçüktanık Avrupa ikincisi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Spor Kulübünün sporcusu Hatice Nur Küçüktanık, 4. Avrupa Kung Fu-Geleneksel Wushu Şampiyonasında 'Geleneksel Taolu' branşında Avrupa ikincisi oldu.

4. Avrupa Kung Fu-Geleneksel Wushu Şampiyonası, 12 - 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapıldı. Şampiyonaya 29 ülke arasında en geniş katılımı, 119 sporcuyla Türkiye sağladı. Şampiyonada 'Geleneksel Taolu' branşında yarışan Meram Belediyesporlu Hatice Nur Küçüktanık, Avrupa ikincisi oldu.

Avrupa ikincisi olan Hatice Nur Küçüktanık'ı tebrik eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Meram Belediyespor kulübümüzün farklı branşlardaki başarıları devam ediyor. Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampionasında ikinci olan Hatice Nur Küçüktanık, bu başarı zincirine yeni bir halka daha eklemiş oldu. Sporcumuzu, antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimi tebrik ediyorum" dedi.

Türk Milli Takımı, kadınlarda 9 altın, 7 gümüş, 7 bronz; erkeklerde de 12 altın, 14 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 51 madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

(US-AH-Y)



22.05.2017 11:58:33 TSI

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