Kulp'ta yayla sezonu açıldı
(Fotoğraflı)
Muhsin Taş
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla beraber yayla sezonu açıldı.
Kulp ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber hayvancılıkla uğraşanlar, yaz boyunca konaklayacakları yaylalara göçe başladı. Küçük ve büyükbaş hayvanlarla çoğunlukla yaya yapılan yayla göçünün iki hafta sürebileceği belirtildi. Yaylaya çıkan köylülerden Hasan Yıldız, "Yeşilliklerin ve çiçeklerinin açtığı Şenyayla mevkiine gitmek için hazırlıklarımızı nisan yanında yapmaya başlıyoruz ve mayıs, haziran aylarında yapılan bu çileli yolculuğumuzu, havaların soğuduğu ekim, kasım aylarında otların korumasıyla geri gelerek tamamlıyoruz" dedi.
(MT-MP-Y)
22.05.2017 11:58:34 TSI
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