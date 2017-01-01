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Dicle'de spor etkinlikleri

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:01
Dicle'de spor etkinlikleri
Dicle'de spor etkinlikleri

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde son yılların en büyük spor organizasyonları yapıldı. Dicle Kaymakamlığı ve Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü ortaklaşa düzenlediği turnuvalar, farklı yaş kategorileri ve farklı branşlara göre gerçekleşti.
Son olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen turnuvalarda tamamlandı. Erkek ve kadınların yer aldığı turnuvalarda başarılı olan öğrenciler ve takımlar çeşitli armağanlarla ödüllendirildi. Dicle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vekili Ramazan Öz, ortaokul ve liseli gençlerin yer aldığı turnuvaların çok renkli geçtiğini söyledi. Öz, "Yaklaşık bir aydır farklı yaş kategorilerde toplamda 13 turnuva düzenledik. Tüm faaliyetlerimiz 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü etkinlerini kapsamında tamamladık. Bu etkinlikler buyunca okullarımızdan, kurum çalışanlarımızdan, öğretmenlerimizden, halkımızdan yoğun ilgi ve katılılarını gördük. Bu turnuvalardaki asıl amacımız öğretmen ve öğrencilerimizin sınav streslerini üzerlerinden almak, yılın bütün yorgunluklarını unutturmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Bu süre zarfında bize desteklerini esirgemeyen Dicle İlçe Kaymakamımız Alparslan Kılıç'a, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'e, emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.
(MÇ-MP-Y)

22.05.2017 12:01:03 TSI
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