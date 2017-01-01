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Kilis'te Belediyesi Ramazan etkinlikleri için hazırlıklarını tamamladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ramazan etkinlikleri çerçevesinde Ramazan ayı boyunca Öğretmenevinden Cumhuriyet Caddesine kadar olan yol akşamları trafiğe kapatılacak

bölgede saat 21:00 ile 00:00 arası trafiğe kapatılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Kara, Mübarek Ramazan ayının yaklaştığı bugünlerde halkın güzel ve hayırlı bir ramazan geçirmesi için Belediye olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade etti. Etkinlikler nedeniyle Öğretmenevi-Cumhuriyet caddesindeki yolun akşam 21:00-00:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağını belirterek, "Cumhuriyet Meydanında kurulacak olan üç noktada stantlarda alış veriş imkanı sunulacak ve Cumhuriyet Caddesi boyunca palyaço, Hacivat Karagöz sokak gösterileri yapılacak. İftar programlarımız her ramazan olduğu gibi bu ramazan da olacak. Her gece cadde boyunca farklı noktalarda çocuklarımıza pamuk şeker ve ramazan şerbeti ikramı ücretsiz olacak. Ramazan ayı boyunca Karataş Amfi Tiyatro Salonunda 11 Haziran saat 22.30'da Bosna Hersek İlahi Grubu Konseri, 14 Haziran saat 22.30'da Karataş Amfi Tiyatroda Irak Kerkük İlahi Grubu Konseri, 18 Haziran saat 22.30'da Cumhuriyet Caddesinde Mustafa Ceceli Konseri ve 21 Haziran Şeyh Muhammed Bedevi Külliyesi Kadir Gecesi özel programı olarak dört büyük program yapılacaktır. Tüm halkımıza ve İslam alemine hayırlı bereketli ramazanlar diliyorum" dedi.

(MAD-SD-Y)



22.05.2017 12:06:09 TSI

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