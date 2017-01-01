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İpekçi Caddesinde çalışmalar tamamlandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:07
İpekçi Caddesinde çalışmalar tamamlandı
İpekçi Caddesinde çalışmalar tamamlandı
- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:
- "Cep otoparklarla caddedeki düzensiz park yapılmasının önüne geçilecek"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi değişimi-dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında, Hasanbey Caddesine paralel İpekçi Caddesinde çalışmalarını büyük oranda tamamladı.
MASKİ başta olmak üzere birçok kurumun altyapı çalışmalarını tamamladığı 1.5 kilometre uzunluğundaki cadde, sıcak asfalt ile kaplanarak ulaşıma açıldı. İpekçi Caddesine bağlanan ara sokakları da asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi üst yapı çalışmaları kapsamında caddede kaldırım, cep otopark, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları da yaptı.
"Trafik daha düzenli olacak"
Cadde de yapılan çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İpekçi Caddesine yapılan cep otoparklarla caddedeki düzensiz park yapılmasının önüne geçildiğini söyledi. İpekçi Caddesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığına dikkat çeken Başkan Çakır, "Caddemiz Turan Emeksiz Caddesini, Zapçıoğlu Caddesine bağlayan önemli bir arter. Doğu batı istikametinde tek yön olan caddemiz birkaç rötuş dışında her şeyi yapıldı. Araç ve yaya trafiği burada daha düzenli olacak. Yaşam kalitesini artırmak adına birçok noktada prestij cadde projelerimiz devam ediyor. Bu projelerimizden biri olan İpekçi Caddemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(BT-SD-

22.05.2017 12:07:27 TSI
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