YEREL HABERLER / KIRIKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrencilerden sigara izmaritine karşı bilinçlendirme faaliyeti

Öğrencilerden sigara izmaritine karşı bilinçlendirme faaliyeti



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, fakülte önüne koydukları pano ile yere sigara izmariti atılmaması yönünde bilinçli bir toplum oluşmayı amaçlıyorlar.

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinden, Büşra Acun Gülsüm Yalçın İrem Çeri ve Şeyma Fındık, sağlığa zararı herkesçe bilinen sigaranın çevreye verdiği zarara dikkat çekmek için "Yere Atma, Takımına Oyla" sloganıyla sigara atıklarının yere atılmasını önlemek için proje geliştirdiler.

Fakülteleri önünde sundukları pano ile yere sigara izmariti atmanın zararlarına dikkat çeken projenin danışmanlığını Yrd. Doç. Dr. Metin Elkatmış yapıyor. Proje hakkında bilgi veren Elkatmış, "Projemiz kapsamında öğrenciler öncelikle sorun alanını doğru tespitle işe başladılar. Toplum olarak ne yazık ki birlikte yaşama kurallarına riayet etmede zaaflarımız var. Evimizde içtiğimiz sigara izmaritlerini çöp kovasına atarken aynı özeni dışarıda gösterdiğimiz pek söylenemez. Oysaki temiz olmayı iman ile aynı kefeye koymuş bir inanca sahibiz. Sözlü geleneğimizde 'aslan yattığı yerden belli olur' derken yaşam alanlarımıza göstermemiz gereken özeni tembihler. Tüm bunlara karşın başta fakülte binamız önünde sigara içilen alanlarda izmaritlerin çöp kovasından çok yerlerde olduğunu görüyorduk. Topluma Hizmet dersi kapsamında öğrencilerimle birlikte 'en yakınınızda gördüğümüz problemler nelerdir?' sorusundan hareketle sigara izmaritleri meselesi gündemimize geldi. Çözüm üretme aşamasında öğrencilerimin yoğun gayreti ile sigara izmaritlerini yere değil üzerinde futbol takımlarının ambleminin olduğu kutulara atarak bir tür oyun formuna çevirdik. Böylece içtikleri sigaraların kalıntılarını yere değil çöp tenekesine atma alışkanlığı edinmelerini sağlamayı amaçladık. Gözlemlediğimiz kadarıyla da panomuz takıldığı günden itibaren de oldukça beğenildi ve yerdeki izmaritlerin oranında da gözle görülür bir azalma oldu. Öyle ki sigara içmeyenler bile yerdeki izmaritleri toplayıp panomuza atarak hem çevreye hem takımına destek veriyorlar" dedi.

(MT-SLH-Y)



22.05.2017 12:11:06 TSI

NNNN

