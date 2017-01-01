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Bu oyun kütüphane kurduracak

- Kitap bağışlayan herkes tiyatroyu izleyebilecek



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (TURBEM) öğrencileri tarafından sahnelenecek olan 'Kadınlar Maşallah Sizlere' adlı tiyatro oyunu sayesinde kırsal mahallelerdeki okullara kütüphane oluşturulmuş olacak. Tiyatroyu izlemek isteyenler ise biletlerini bağışlayacakları kitaplar sayesinde temin edebilecek.

Turgutlu Belediyesi Tiyatro Topluluğu ve TURBEM öğrencileri tarafından 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü 'Kadınlar Maşallah Sizlere' oyunu sahnelenecek. TURBEM tarafından 'Bir bilet bir kitap, bir tiyatro bir kütüphane' sloganıyla yola çıkılan çalışmada ilk oyun olan 'Kadınlar Maşallah Sizlere' tiyatrosu Mesadet Özcan Konferans Salonunda saat 20.30'da başlayacak. Oyunun biletleri Atatepe'de bulunan TURBEM'den kitap bağışı ile temin edebileceği gibi, oyun öncesinde de yine kitap bağışları ile tiyatro oyunu izlenebilecek.

Oyunun geliriyle kırsal mahallelerdeki okullara kütüphane oluşturulması amaçlanırken ilk kütüphanelerin ise Çıkrıkçı ve Urganlı mahallelerindeki okullara yapılmasının planlandığı öğrenildi.

TURBEM Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek oyunun, yönetmenliğini Alpay Erdoğmuş, Yönetmen Yardımcılıklarını ise Aydın B. Dönmez, Serpil Karadadaş, Işık-Efekt sorumluluğunu ise Muharrem Meraklı gerçekleştiriyor.

(SC-Y)



22.05.2017 12:13:53 TSI

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