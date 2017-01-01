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Altıntaş'ta 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri sergi açtı



(Fotoğraflı)



KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kursta yaptıkları eserler ile sergi açtı.

Altıntaş Belediye Düğün Sarayında yapılan sergiye Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Altıntaş Müftüsü Üzeyir Yavaş öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

4-6 yaş kurs yöneticisi Hekime Özkardeş, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin ve velilerimizin birlikte yaptığı bu çalışmalarda 'Alemlere Rahmet Peygamber Efendimizi' hadislerle anlatan bir köşe yapıldı. Ayrıca Kabe maketi,Cami ve ev maketi çalışmaları 60 öğrencimizin 6 aylık çalışmaları sonucu beğeniye sunuldu. Amacımız 4-6 yaş gurubu öğrencilerimizin Peygamberimizin hayatını bilmeleri,sünnetleri öğrenmeleri ve islamiyete olan ilgilerinin erken yaşlarda zihinlerinde yer etmesidir" dedi. (YD-EFE)



22.05.2017 12:19:22 TSI

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