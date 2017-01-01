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Gaziantep'te çocuk evlilikleriyle mücadele başladı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:19
Gaziantep'te çocuk evlilikleriyle mücadele başladı
Gaziantep'te çocuk evlilikleriyle mücadele başladı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde hazırlanan proje kapsamında çocuk evlililkleri ile mücadele başlatıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve UNİCEF işbirliğiyle hazırlanan "Kız Ve Erkek Çocuklar İçin Eşitlik: Çocuk Evlilikleriyle Mücadele Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında aralarında en dezavantajlı kız çocukları da dahil pek çok kız çocuğunun giderek toplumsal ve ekonomik yaşamdan uzaklaştırılmasına sebep olan engellerin ortadan kaldırılması ve çocuk evlilikleriyle mücadele çalışmalarına destek verilecek. İki yıl sürecek olan projeyle, eğitici eğitimi alan 40 eğitmen ile hizmet sağlayıcılara yenilik 3 günlük eğitimler veriliyor.
Rehber öğretmenler, muhtarlar, sağlık çalışanları, belediye çalışanlarının yanı sıra, özellikle imamlar başta olmak üzere müftülük çalışanları, kuran kursu öğreticileri ile hakim, savcı ve polislere eğitim veriliyor. Öte yandan halk, özellikle anne ve babalara da eğitim verilecek proje kapsamında, çocuk yaşta evliliklerinin ihbar edildiği 444 27 00 hattının da aktif kullanılması için çalışmalar yürütülecek. Proje ile evlenmiş olan kız çocuklarına da gerekli hukuki ve psikososyal destek verilmesi öngörülüyor.
"Gelin Etmeyin Okula Gönderin" Projesi tamamlandı
Gönüllülük esasıyla uygulamaya konulan ve 36 kız çocuğunun kurtarıldığı "Gelin Etmeyin Okula Gönderin" projesi sona erdi. Yaklaşık bin 500 kişiye eğitim verilen ve bütçesiz olan "Gelin Etmeyin Okula Gönderin" projesi, yeni proje ve yeni bir konsept ile devam etmiş olacak.
Yeni proje için öğretmen, imam, muhtar ve ilgili kişilere verilmek üzere yeni bir materyal hazırlandı. Bu yeni materyalde benzer vaka ile karşılaşıldığı atacakları adımlar ve çalışmalar yer alıyor.
Projeyle kız çocuklarının eğitimden koparılmaması ve erken yaşta evlendirilmelerinin önüne geçilmesini hedefleniyor.
(OE-SD-Y)

22.05.2017 12:19:35 TSI
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