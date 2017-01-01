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Adana'da güreş heyecanı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Türkiye Güreş Federasyonu Adana İl Temsilcisi Veysel Alanoğlu, yarın Asım Savaş Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan 2. Lig Grekoromen C grubunda yapılacak olan maçlara tüm Adanalıları davet etti.

Saat 11.00'de başlayacak olan müsabakalarda Yüreğir Belediyesi Güreş Takımı, İstanbul Sancaktepe ve Samsun Çarşamba Güreş kulüpleri mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Adana İl Temsilcisi ve Yüreğir Belediyespor Kulüp Başkanı Veysel Alanoğlu, amaçlarının final grubuna katılmak olduğunu belirterek, "Öncelikle maçların dostça ve centilmence geçmesini temenni ediyorum. Bütün kulüplerin amacı final gurubuna yükselmektir. Hak edenin final gurubuna çıkmasını temenni ediyorum. Burada final gurubuna yükselen takımın Yüreğir Belediyesi Güreş takımının olması bizleri mutlu eder. Final gurubuna kaldığımızda Adana'ya kupa ile döneceğimizi ümit ediyorum. Yapılacak maçların seyir zevki bol, hak edenin kazandığı maçlar olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



22.05.2017 12:29:33 TSI

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