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Van'da "Kurumsal İletişim Niteliğinin Artırılması" semineri

- Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin:

- "İletişim dilinin iyi kullanılması, bölge insanının devlete bağlılığının artmasına katkı sağlayacak"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Basın İlan Kurumu Van Şubesi tarafından "Kurumsal İletişim Niteliğinin ve Kalitesinin Artırılması" konulu bir eğitim semineri verildi.

Elite World Van Hotel'de verilen seminere Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin, Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürü Çetin Yılmaz, Van ile Bitlis valiliklerinin basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü personeli ve yerel gazete temsilcileri katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin, Basın İlan Kurumunun 56 yıldır resmi ilanların gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık ettiğini belirterek, "Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinde yaşayan vatandaşların, basın çalışanlarının ve işletmelerinin yönetim birimleri ile olan iletişimlerinin de kurumlar tarafından en iyi bir şekilde karşılanması gerekmektedir. Vatandaşların devlete olan güvenlerinin artması, talep ve isteklerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri, basının kamu kurum ve kuruluşlarıyla rahat bir şekilde iletişimde olması ve onlarla ilgilenen personelin iletişim dilini iyi kullanması, bölge insanının devlete karşı olan tutum ve bağlılığının artmasına da katkı sağlayacaktır" dedi.

Ülke genelinde 41 şubelerinin olduğunu ve asli görevlerinin yanında sosyal sorumluluk projeleri de geliştirdiklerini aktaran Elçin, "Bu kapsamda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının çağrısı üzerine kurumumuz tarafından valilik il basın ve halkla ilişkiler müdürlükleri çalışanlarının 'Kurumsal İletişim Niteliğinin ve Kalitesinin Artırılması' konulu bu proje hazırlanmıştır. Günümüzde çok önemli bir yeri olan iletişimin niteliği ve kalitesi, öncelikle kurumda çalışan ve çalışanın diğer çalışanlar arasındaki ilişkilerini olumlu şekilde etkilemektedir. Bu kişilerin özellikle basın ve halkla ilişkiler gibi bir görevleri varsa, devleti temsil eden kamu kuruluşlarının vatandaşla bağlantısını sağlama noktasında kendilerine daha büyük görevler düştüğü şüphesizdir. Çalışanlar, kendilerinden ne beklendiğini ve bunu neden yapmaları gerektiğini ne kadar iyi bilirlerse, kendilerini daha iyi ifade ederek, temsil ettikleri kurumun özelliklerini ve fonksiyonlarını karşı tarafa da daha iyi aktarabilirler. İletişim, kurumsal faaliyetlerin başarısının temelidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İletişim Uzmanı Doç. Dr. Özgül Birsen, "Kurumsal İletişim Niteliğinin ve Kalitesinin Artırılması" konulu bir seminer verdi.

(MD-MSA-Y)



22.05.2017 12:29:39 TSI

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