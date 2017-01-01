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Akdağ: "Müze kompleksi Adana, Çukurova ve Türkiye'ye değer katacak"

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:32
Akdağ: "Müze kompleksi Adana, Çukurova ve Türkiye'ye değer katacak"
Akdağ: "Müze kompleksi Adana, Çukurova ve Türkiye'ye değer katacak"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADRO) Başkanı İsa Akdağ, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Müze Kompleksi'nin Adana, Çukurova ve Türkiye'ye değer katacağını söyledi.
Akdağ, yaptığı açıklamada, Adana'da 1907 yılında kurulan ancak son dönemde atıl kalan 'Milli Mensucat Fabrikası'nın yerine 2013'te Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik'in Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı dönemdeki girişimleriyle başlatılan, Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük müze kompleksleri arasına girmesi planlanan 68 bin 500 metrekare alana sahip Adana Yeni Müze Kompleksi'nin 12 bin 500 metrekarelik kısmını oluşturan Arkeoloji ve Mozaik Müzesi bölümünün açılmasının turizm sektörü açısından çok önemli olduğunu belirtti.
İsa Akdağ, Müze kompleksinin sadece Adana'ya değil aynı zamanda bütün bölgeye ve Türkiye'ye değer katacağını ifade ederek, "Adana bu müze ile tarihi bir fırsat yakaladı. Bu fırsatın da en iyi şekilde kullanılması gerekiyor. Çünkü Adana'nın elinde artık pazarlanacak bir ürün var, bir an önce hikayesi yazılıp vitrine konmalı" dedi.
2013-2017 tarihleri arasında kesintiye uğrayan GAP turlarının 2017 Mart ayından itibaren tekrar bir yükselişe geçtiğini söyleyen Akdağ, "Tam bu noktada eşi benzeri olmayan böyle bir müze kompleksinin Adana'ya kazandırılmış olması bu Adana için tarihi bir fırsat" diye konuştu.
İsa Akdağ, müze kompleksini Adana'ya kazandıran başta AB Bakanı Ömer Çelik olmak üzere emeği geçen Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari'ye teşekkür etti.
(ELF-Y)

22.05.2017 12:32:02 TSI
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