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Gezgin arıcılar Muş'a gelmeye başladı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:38
Gezgin arıcılar Muş'a gelmeye başladı
Gezgin arıcılar Muş'a gelmeye başladı

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Gezgin arıcılar, havaların ısınmasıyla Muş Ovası'na gelmeye başladı.
Kış mevsimi boyunca Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde konaklayan arıcılar, coğrafik yapısı nedeniyle arıcılık sektöründe önemli bir yeri olan Muş Ovası'na gelmeye başladı. Kış mevsimini Adana'da geçiren Mehmet İncedursun isimli arıcı, 1986 yılından bu yana arıcılık yaptığını söyledi. Kendisinin Bingöllü olduğunu ifade eden Mehmet İncedursun, "Kış mevsimini Adana'da geçirdim. Orada 6 ay kaldıktan sonra Muş Ovası'na geldim. Burada da bir ay konakladıktan sonra yaylaya çıkacağız. Yaylada da 3 ay kaldıktan sonra tekrar sıcak bölgelere geçeceğiz" dedi.
Yer bakmak için Muş'a geldiklerini söyleyen Osmaniye Arı Yetiştiricileri Başkanı Emin Gaffaroğlu ise, "Çukurova'da floran bittiği için buralara geleceğiz. Şu anda Muş Ovası'nda floran zamanı. Burada arılarımızı geliştirdikten sonra yaylaya çıkacağız" diye konuştu.
(NA-MSA-Y)

22.05.2017 12:38:06 TSI
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