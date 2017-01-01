YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Milletvekili Kaleli gündemi değerlendirdi

AK Parti Milletvekili Kaleli gündemi değerlendirdi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, Konya ve ülke gündemini değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda Kaleli, Konya yatırımları, 21 Mayıs'taki 3. Olağanüstü AK Parti Kongresi ve sonrasındaki süreci değerlendirdi. Milletvekili Kaleli, ilk olarak 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemini değerlendirerek milletin, Türkiye tarihinde ilk kez ve halkın iradesi ile tarihi ve kültürel temelleri tamamen İngiltere'ye ait olan parlamenter sistemden vazgeçeceğini ilan ettiğini belirtti. Halkın, sorunlara çözüm olacağını düşündüğü yeni bir model olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni onayladığını da ifade eden Kaleli, "Anayasa değişiklik paketinde yer alan ve halkımızın onayı ile kabul edilen maddeler zamanla uygulamaya girdikçe değişikliklere olan destek daha da artacaktır. Örneğin ABD, bağımsızlığını 1776'da elde etmesine rağmen anayasanın tam olarak uygulanması, 1787 yılını bulmuştur. Bu süre zarfında sistem hazmedilmiş; uygulama yolunu bulmuş ve belirsizlikler giderilmiştir. Böylece anayasa ve sisteme olan destek sürekli olarak artmıştır. Önümüzdeki yaklaşık iki buçuk yıllık dönemde, anayasa uyum yasaları çıkarıldıkça referandum sürecinde tartışılan, eleştirilen ve karşı çıkılan düzenlemelerin gerçekten tehlike ve tehdit oluşturmadığı iyi veya kötü niyetli herkes tarafından daha iyi görülecektir. Nitekim AK Partiye 2002 yılında verilen yüzde 34'lük destek, aradan geçen zaman zarfında ulusal ve uluslararası her türlü entrika ve düşmanca söylemlere rağmen bugün yüzde 50'leri aşmıştır. Halk düşmanca olan bu tavırların AK Parti şahsında Türkiye'ye yapıldığını anladıkça ve AK Parti'nin niyetini tecrübe ettikçe desteğini artırmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, neticelerini verdikçe, destek oranı da mutlaka yukarılara doğru tırmanacaktır. Milletimizin verdiği karar, daima güçlü iktidar, sürekli istikrardır" dedi.

Yeni sistemle ilgili 3 maddenin hemen yürürlüğe girdiğini aktaran Kaleli, "Bunlar, Cumhurbaşkanı'nın parti ile ilişiğinin sağlanması. 8 Mayıs'da 979 gün sonra partimize üye olan Cumhurbaşkanımız, 21 Mayıs'ta yani dün yaptığımız 3. Olağanüstü Kongremiz ile yeniden Genel Başkanımız olmuştur. Lider, teşkilat ve dava partisi olan AK Parti, kurucu liderin katılımı ile yeni atılımlar gerçekleştirilecektir" diye konuştu.



"Yargıda birlik ve askeri mahkemelerin kaldırılması"

Kaleli, Hakimler Savcılar Kurulu'na(HSK) üye seçimi için 7 üyenin egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunun göstergesi olarak Meclis tarafından seçildiğini dile getirdi. Kaleli, "AK Parti Hükümetleri döneminde ülkemizde yapılan yatırım ve değişimler ortadadır. AK Parti, 2002'den beri yapılan tüm seçimlerde(12 seçim) başarılı olmuştur. Kendi içerisinde 8 hükümet kurmuş, dinamik bir yapıya sahip olan AK Parti, bugünden sonra da yeniden atılım ve değişimlere devam edecektir. Tüm engellemeler rağmen birçok demokratik reform gerçekleştirmiş ve vesayet odakları ile etkin bir şekilde mücadele etmiştir. Edilgen olan siyaset, etken ve belirleyici bir konuma ulaşmıştır. Yeni yönetim sistemi ile vesayet odakları tamamen tasfiye edilecek ve demokratik standartlarımız daha yüksek bir seviyeye ulaşacaktır. Türkiye'nin 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerinde en büyük atılımı Cumhurbaşkanımızın AK Partiye katılımı ile yapmış olacağız. Bu dönemi 'Yeni Atılım Dönemi' olarak vurguluyoruz. Bu dönem, demokrasi, değişim ve gelişim yıllarının habercisi olacaktır. Bu süreç, ülkemize yeni umutlar olarak yansıyacak ve bu işlerin mimarı da yeniden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teşkilat ve dava partisi olan AK Parti olacaktır. Artık bir olma, diri olma zamanıdır. 80 milyon insanımızı layık olduğu bir hayat standardına ulaştırmak için yeni bir umut ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Yeni MKYK ve Konya

Milletvekili Kaleli, 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK)'ya, Merkez Disiplin Kurulu'na, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu'na Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'na seçilen tüm yol arkadaşlarımı da tebrik etti. Kaleli ayrıca, MKYK'ya giren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'a ve Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir'i de tebrik etti ve başarılar diledi.

Fenerbahçe Basketbol Takımının, Türk Hava Yolları (THY) Euroleague finalinde Yunanistan ekibi Olimpiyakos'u 80 - 64 skorla şampiyon olduğunu hatırlatan Kaleli, "Yüce Türk milletine şampiyonluk yaşatan Fenerbahçe Kulübünü, Fenerbahçe Basketbol Kulübünü yürekten tebrik ediyorum. Yine Kasımpaşa'yı Türkiye Kupası Yarı Finali'nde eleyerek final oynamaya hak kazanan, Konya'ya ilkleri yaşatan Konyaspor Kulübümüzü, başkanımız ve yönetimini, Aykut Kocaman hocamızı, teknik ekibi ve taraftarımızı tebrik ediyorum" dedi.



"Konya yatırımları"

2017 Kamu Yatırım Programı 14 Ocak 2017 tarihinde yayımlandığını söyleyen Kaleli, "Buna göre Konya projeleri için 80 milyar 393 milyon merkezi yönetim bütçesinden, 35 milyar 848 milyon mahalli idareler tarafından yatırım gerçekleşecektir. Bunu göre; Konya Buğday Pazarı mevkiinde raylı sisteme entegre yüksek hızlı tren garı inşaatına başlandı. Yeni Numune hastanesi bu yılsonu tamamlanıyor. Konya Şehir Hastanesi inşaatı yapımı hızla devam etmektedir. Konya çevre yolu çalışmaları devam ediyor. Yol için 2017 de 61 milyon bütçe ayrılmıştır. 2020 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. Proje bedeli yaklaşık 518 milyon TL'dir. Metro Projesi etüdü tamamlanıp ihale aşamasına geçiliyor. Konya İçme Suyu Projesi, Konya Katı Atık Yönetim Projesi, Konya Ovası Sulaması 3. Merhale Projesi, Enerji İhtisas Bölgesi, Konya (Kayacık) Lojistik Merkezi ihale çalışmaları devam etmektedir. Tarımsal destekler son 10 yılda 2,5 kat artarak 700 milyon TL'ye çıkmıştır. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi 10 Şubat 2017'de hizmete açıldı. Artık bir olma, diri olma zamanıdır. 80 milyon insanımızı layık olduğu bir hayat standardına ulaştırmak için yeni bir umut ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(BG-AH-Y)



22.05.2017 12:40:03 TSI

NNNN

