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Kepez'de dev ekranda maç keyfi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, Turkish Airlines Eurolig'in final maçı olan Fenerbahçe-Olympiacos maçını dev ekranda canlı olarak yayınladı.

Kepez Belediyesi tarafından halka kazandırılan Dokuma Park'ın ilk etabı olan kent parkı, THY Avrupa Ligi Final Four maçına ev sahipliği yaptı. Kepez Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda maç keyfi için Fenerbahçe taraftarları Dokuma Park'a akın etti. Başkan Hakan Tütüncü'nün de ön sıralardan izlediği final maçı, heyecan dolu dakikalara sahne oldu.

Yüzlerce vatandaş, takımlarına destek için bir arada maçı takip ederken, şenlik havasında gerçekleşen basketbol maçı, Yunan takımı Olympiacos'a karşı mücadele eden Fenerbahçe'yi izledi. Final maçında rakibini 80-64 mağlup ederek şampiyonluğu kazanan Fenerbahçe'yi desteklemek için toplanan taraftarlar, bu özel maçı dev ekrandan canlı olarak izleme fırsatı yakaladı.

Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları da Dokuma Park'ta devam etti. Başkan Tütüncü'ye dev ekranda maç keyfi için teşekkür eden vatandaşlar, açık havada maç izlemenin ve şampiyonluğun mutluluğunu yaşadı. Başkan Tütüncü, Fenerbahçe'yi tebrik ederek, dev ekranda maç keyfinin ilerleyen zamanlarda da devam edeceği müjdesini verdi.

(SÇ-SÇ-Y)



22.05.2017 12:40:34 TSI

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