ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa derelerinden 240 bin ton çöp çıkarıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:40
Manisa derelerinden 240 bin ton çöp çıkarıldı
Manisa derelerinden 240 bin ton çöp çıkarıldı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Manisalıların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için başlattığı dere temizlik çalışmalarında 103 kilometreyi geride bıraktıklarını ifade ederek, dere yataklarından 240 bin ton çöpü uzaklaştırdıklarını söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile dere yataklarının sağlıklı bir şekilde akışını sağlıyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin harcadığı yoğun mesai sonrasında il genelinde 113 mahallede dere temizlik çalışması yapıldı. Yürütülen çalışmalar ile 103 kilometre dere temizlenerek, 240 bin ton çöp ve rusubat dere yataklarından uzaklaştırıldı. 12 bin kamyon malzemenin tehdit unsuru oluşturmasının önüne geçilmesini sağlayan çalışmalar sayesinde mahallelerin yıllardır yaşadığı sıkıntılara son verildi. Yapılan çalışmalar ile sadece taşkın sorunları değil kötü koku ve haşarat durumları da ortadan kaldırdı.

159 kilometre dere temizlenmiş olacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, idare olarak birbirinden önemli faaliyetlerle Manisalı vatandaşlara yıllardır sıkıntı yaşatan sorunları çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Başkan Ergün, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz yıllardır temizlenmemiş dere yataklarını hızlı bir şekilde ele alarak sağlıklı hale getiriyor. Yoğun yağışlarda ortaya çıkabilecek su taşkınlarını bertaraf eden çalışmalarımız ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma altına alıyoruz. Çok kısa sürede 100 kilometrenin üzerinde dere temizliği gerçekleştirdik. Ekiplerimizin yoğun mesaisi sonrasında hayat kazanan faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Devam eden planlamalarımız ile 70 mahallede 56 kilometre daha dere temizliğini öngörmekteyiz. Vatandaşlarımıza tehdit unsuru oluşturabilecek her türlü zorluğu ortadan kaldırmak bizim en büyük görevimiz. Bu kapsamda tamı tamına 240 bin ton çöp dere yataklarından temizlendi. Bu bilinçle yürüttüğümüz çalışmaların hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, MASKİ Genel Müdürüm Yaşar Coşkun ve değerli ekibine verdikleri emekler nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.
(SC-Y)

22.05.2017 12:40:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sarıgöl'de ilk kez TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
YEREL

SARIGÖL'DE İLK KEZ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI DÜZENLENDİ
Yunusemreli bayan judocular Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL

YUNUSEMRELİ BAYAN JUDOCULAR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Bu oyun kütüphane kurduracak
YEREL

BU OYUN KÜTÜPHANE KURDURACAK
Kullanılmayan kıyafetler kumbaraya atılacak
YEREL

KULLANILMAYAN KIYAFETLER KUMBARAYA ATILACAK
Bir gün arayla iki derece
YEREL

BİR GÜN ARAYLA İKİ DERECE
Ambulans ile halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
YEREL

AMBULANS İLE HALK OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 6 YARALI
Voleybol: 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri
YEREL

VOLEYBOL: 20 YAŞ ALTI KADINLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

Manisa'da yüksekten düşen kişi öldü
YEREL

MANİSA'DA YÜKSEKTEN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
MHP'li Başkan Uğurlu güven tazeledi
YEREL

MHP'Lİ BAŞKAN UĞURLU GÜVEN TAZELEDİ
'Masum' artık emin ellerde
YEREL

'MASUM' ARTIK EMİN ELLERDE
Manisa'da Otizm farkındalık etkinliği
YEREL

MANİSA'DA OTİZM FARKINDALIK ETKİNLİĞİ
MABEM'den bilgi şöleni
YEREL

MABEM'DEN BİLGİ ŞÖLENİ
Voleybol: 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri
YEREL

VOLEYBOL: 20 YAŞ ALTI KADINLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
GÜNCELLEME - Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - MANİSA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
Kiraz pazarında zabıta denetimi
YEREL

KİRAZ PAZARINDA ZABITA DENETİMİ
Manisa'da mekanik su sayaçları yenileniyor
YEREL

MANİSA'DA MEKANİK SU SAYAÇLARI YENİLENİYOR
Genel Müdür Coşkun dere çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL

GENEL MÜDÜR COŞKUN DERE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
Salihli'ye 25 kilometrelik yağmur suyu hattı
YEREL

SALİHLİ'YE 25 KİLOMETRELİK YAĞMUR SUYU HATTI
Manisa'nın yerli filmi vizyona hazırlanıyor
YEREL

MANİSA'NIN YERLİ FİLMİ VİZYONA HAZIRLANIYOR
Akhisar Belediyesi Spor Müzesi açıldı
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR MÜZESİ AÇILDI
Manisa'da 14 bin öğrenci KPSS'de ter döktü
YEREL

MANİSA'DA 14 BİN ÖĞRENCİ KPSS'DE TER DÖKTÜ
Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL

MANİSA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
&quot;Gençlik Şöleni&quot;nde evlenme teklifi
YEREL

"GENÇLİK ŞÖLENİ"NDE EVLENME TEKLİFİ

Manisa'daki cinayet
YEREL

MANİSA'DAKİ CİNAYET
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı