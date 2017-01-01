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Manisa derelerinden 240 bin ton çöp çıkarıldı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Manisalıların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için başlattığı dere temizlik çalışmalarında 103 kilometreyi geride bıraktıklarını ifade ederek, dere yataklarından 240 bin ton çöpü uzaklaştırdıklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile dere yataklarının sağlıklı bir şekilde akışını sağlıyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin harcadığı yoğun mesai sonrasında il genelinde 113 mahallede dere temizlik çalışması yapıldı. Yürütülen çalışmalar ile 103 kilometre dere temizlenerek, 240 bin ton çöp ve rusubat dere yataklarından uzaklaştırıldı. 12 bin kamyon malzemenin tehdit unsuru oluşturmasının önüne geçilmesini sağlayan çalışmalar sayesinde mahallelerin yıllardır yaşadığı sıkıntılara son verildi. Yapılan çalışmalar ile sadece taşkın sorunları değil kötü koku ve haşarat durumları da ortadan kaldırdı.



159 kilometre dere temizlenmiş olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, idare olarak birbirinden önemli faaliyetlerle Manisalı vatandaşlara yıllardır sıkıntı yaşatan sorunları çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Başkan Ergün, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz yıllardır temizlenmemiş dere yataklarını hızlı bir şekilde ele alarak sağlıklı hale getiriyor. Yoğun yağışlarda ortaya çıkabilecek su taşkınlarını bertaraf eden çalışmalarımız ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma altına alıyoruz. Çok kısa sürede 100 kilometrenin üzerinde dere temizliği gerçekleştirdik. Ekiplerimizin yoğun mesaisi sonrasında hayat kazanan faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Devam eden planlamalarımız ile 70 mahallede 56 kilometre daha dere temizliğini öngörmekteyiz. Vatandaşlarımıza tehdit unsuru oluşturabilecek her türlü zorluğu ortadan kaldırmak bizim en büyük görevimiz. Bu kapsamda tamı tamına 240 bin ton çöp dere yataklarından temizlendi. Bu bilinçle yürüttüğümüz çalışmaların hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, MASKİ Genel Müdürüm Yaşar Coşkun ve değerli ekibine verdikleri emekler nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

(SC-Y)



22.05.2017 12:40:58 TSI

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