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37 yıl sonra buluştular



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da 1980'li yıllarda ilçede görev yapmış ve mezun olmuş öğrenciler, 37 yılın ardından bir kez daha Devrekani'de bir araya gelerek hoşça vakit geçirdiler.

1980 ve 2016 yılları arasında Devrekani Lisesi ve yeni ismiyle Devrekani Meslek Yüksekokulu mezunları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu'nun ev sahipliğinde tekrar bir araya geldiler.

1980'li yıllarda Devrekani Lisesinde görev yapmış öğretmen ve bu liseden mezun olan öğrencilerin 37 yıl sonra tekrar Devrekani'de bir araya geldiğini söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, "İlçemize gelen davetliler ilk olarak Devrekani İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 19 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına katıldı" dedi.

Anma programının ardından Devrekani Belediyesine ait otobüs ile ilçeye gelen davetliler, Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu'nun rehberliğinde ilçe gezisi yaptılar. Düzenlenen gezide ilçenin barajları, tarihi yerleri, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün konuk olduğu Alaman Çiftliği, piknik alanları ve modern besi çiftlikleri hakkında davetlilere bilgiler verildi. Gezinin ardından davetliler, Devrekani Şehit Teğmen Cemal Tepeli Lisesine de ziyaret ederek, eski günleri yad etmek amacıyla 37 yıl önce oturdukları sınıflarda aynı sıralara oturdular. Duygusal anların yaşandığı programda katılımcılar, tek tek tahtaya çıkarak duygularını paylaştılar. Ayrıca programda öğrenciler tarafından öğretmenlerine plaket takdim edildi.

Buradaki programın ardından Devrekani Meslek Yüksekokulu, eski adıyla Devrekani Lisesine geçilerek burada da eski anılar yad edildi.

Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, 37 yıl önce ilçede görev yapan öğretmen ile mezun olun öğrencileri bir araya getirmek için program yaptıklarını belirterek, "Programa katılan arkadaşlarımızla eski günleri yad ettik. Güzel ve duygusal anlarımız oldu. İlçe gezisi düzenledik. İlçemizin tarihi ve kültürel özelliklerini arkadaşlarımıza tanıttık ve gezdirdik. 37 yıl önce oturduğumuz sınıfları gezdik ve sıralara oturduk. 37 yıl sonra aynı duyguları tekrar yaşadık. Akşamüzeri ise birlikte yemek yedik, şarkı ve türkülerle küçük bir eğlence programı düzenledik. Yılların hasreti giderilmeye çalışıldı. Programa katılan değerli öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımıza bu güzel buluşma için kendilerine teşekkür eder, şükranlarımı sunarım" dedi.

(Vİ-RFK-Y)



22.05.2017 12:44:39 TSI

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