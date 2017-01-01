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Başkan Doğan: "İzmit turizm kataloglarında yer alacak"



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit'in turizm kataloglarında yer alacağını söyledi.

İzmit Baç mevkiindeki tarihi yapının restorasyon çalışmalarını denetleyen Başkan Doğan, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Baç'taki tarihi yapının kurtarılması için 900 bin lirası nakit, 307 bin lirası da yapı karşılığı istimlak edildiğini söyleyen Başkan Doğan " Tarihi yapının satın alınmasından sonra hemen restorasyon çalışmalarına başladık. Sık sık çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi alıyorum. Bir tarihi değeri daha şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllarca kaderine terk edilen, çürüyüp yıkılmak üzere olan ata yadigârlarını birer birer sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Baç mevkiinde herkesin dikkatini çeken bu binayı da kamulaştırarak eski günlerine kavuşturacaklarını belirten Başkan Doğan, "İnşallah restorasyon çalışmasının ardından bu binamızı belediyemizin sosyo-kültürel alanı olarak yine halkımızın kullanımına açacağız. Kapanca Sokak, Akçakoca ve Sırrıpaşa Mahallerimizdeki tarih çalışmalarımız bitti. Yine köylerdeki camilerimizin restorasyonu da tamamlanmak üzere.Yeni hamamın restorasyonu da son hızla devam ediyor. Karaburç'un restorasyonu için güçlendirme çalışması yapıldı. Yakında onunda restorasyon çalışması başlayacak. Son 5 yıldır Osmanlı ve erken cumhuriyet tarihiyle ilgili sayısız eseri yeniden gün yüzüne çıkardık. İnşallah diğer projelerimizle birlikte bu binamız da İstanbul'daki turizm firmalarının gezi kataloglarında da yer alacak" ifadelerini kullandı.

(RFK-Y)



22.05.2017 12:46:40 TSI

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