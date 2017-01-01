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Hakkari'de 'Kariyer ve Girişimcilik Günleri' çalıştayı



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA)  Hakkâri İş-Kur İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Hakkâri Üniversitesi işbirliği ile 'Kariyer ve Girişimcilik Günleri' çalıştayı düzenlendi.

Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odasının (HATSO) toplantı salonunda düzenlenen 'Kariyer ve Girişimcilik Günleri' çalıştayına Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, İş-Kur Müdürü Ahmet Kızılkaya, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (YESO) İrfan Sarı, DAKA Hakkari Yatırım Ofisi Koordinatörü Hilal Turgay ve çok sayıda üniversite öğrencisi ile esnaf katıldı. Programda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Hakkâri Çalışma ve İş Kurumu adına İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ve Hakkâri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muhittin Özdal, 'Kariyer ve Girişimcilik Günleri' ile ilgili detaylı bilgiler verdiler.

Ülkemizde yeni gelişmekte olan teknolojik yatırımlar konusunda iyi uygulama örneği olan başarılı girişimlerden GPAY Elektronik Tic. A.Ş. adına Hakkari'ye davet edilen Taygun Alban ve Alper Tabanca'nın teknoloji üzerine önemli bilgiler verdiler.

2016 yılında Hakkari'de en fazla kadın istihdam eden işverenler Selahi Taş, ve Selim Kurt'a plaket, uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayanlara ise sertifikaları verildi.

Program sonunda katılımcılara "Tarihin en büyük istihdam seferberliği, İş-Kur'la gelecek senin, çalışma hayatında milli seferberlik, çalışma hayatına dair referans bilgiler ve beyaz zambak ülkesi" adlı kitaplar dağıtılarak ikramlar yapıldı.

(FT-MSA-Y)



22.05.2017 12:47:09 TSI

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