"Şarkılarla Şiirlerin Dansı" konseri müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı
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MERSİN (İHA) - Bu yıl 16.'sı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, "Şarkılarla Şiirlerin Dansı" konseri verildi.
Tarsus'da bulunan St. Paul Müzesi'nde gerçekleştirilen konserde, caz piyanisti, besteci ve orkestra şefi Prof. Dr. Erol Erdinç, TRT Ankara Radyosu'nun ödüllü ses sanatçısı Elif Güreşçi, tiyatro ve sinema sanatçısı Cihat Ünal sanatseverlere müzik ve şiirlerle unutulmaz bir gece yaşattılar. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan sanatçılar, konser sonunda uzun süre alkışlandılar.
(KRY-Y)
22.05.2017 12:47:24 TSI
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