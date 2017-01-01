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Yunusemreli bayan judocular Türkiye Şampiyonu oldu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:47
Yunusemreli bayan judocular Türkiye Şampiyonu oldu
Yunusemreli bayan judocular Türkiye Şampiyonu oldu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyespor Judo Takımı Adıyaman'da gerçekleştirilen Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başarılı dereceler elde etti. Belediyespor, bayanlarda Adıyaman'da aldığı sonuçlar ile Türkiye Şampiyonu oldu.
Yunusemre Belediyespor Judo Takımı Adıyaman'da yapılan Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda bayanlarda yakaladığı başarıyla ilçenin gururu oldu. Kuşak güreşinde bayanlarda 40 kg'de Kardelen Öztürk birinci, 63 kg'de Sümeyye Kayan birinci, + 63 kg'de Şeyda Nur Çiçek birinci, 44 kg'de Remziye Yılmaz ikinci, 52 kg'de Emine Geçer ikinci, 48 kg'de Şengül Gündüz üçüncü, 57 kg'de Hatice Betül Dayıoğlu üçüncülüğü elde etti. Başarılı dereceler kazanan Yunusemre Belediyespor bayanlarda Türkiye Şampiyonu oldu.
(SC-Y)

22.05.2017 12:47:48 TSI
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