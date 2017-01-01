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Nevşehir'de uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:50
Nevşehir'de uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında uyuşturucudan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında bir araç içerisinde ve araç sahibi Osman K. isimli şahsın üzerinde yapılan arama sonrasında 60 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 yaşında ki Osman K. "Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(COŞ-AÖ-Y)

22.05.2017 12:50:35 TSI
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